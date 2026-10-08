임라라, 배 상태 충격...쌍둥이 출산 1년 됐는데 아직도 "아기 낳느라 생긴 지방층"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 임라라가 쌍둥이 출산 1년 후 현재의 배 상태를 공개하며 돌잔치를 앞두고 다이어트에 도전했다.

7일 유튜브 채널 '엔조이커플'에는 '쌍둥이 출산후 배상태 최초공개 돌잔치 급다이어트 비법!!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 임라라는 쌍둥이 돌잔치를 한 달 앞두고 다이어트를 결심했다.

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임라라는 "비상이다. 돌잔치 어떻게 할 거냐. 한 달 남았다"며 "1년 동안 그 살을 못 빼면 진짜 빼기 어렵다더라"고 걱정했다.

본격적인 다이어트에 앞서 임라라는 출산 후 처음으로 인바디를 측정했다. 임라라는 "솔직히 말하면 제가 무슨 뼈말라가 되겠다는 게 아니다"라며 "아시겠지만 몸이 안 좋다"고 말했다.

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이어 "클린하게 먹고 좀 건강을 되찾고, 돌잔치 때 다시 회복한 모습을 보여드리고 싶다"고 다이어트 목표를 밝혔다.

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손민수는 "뼈말라는 이제 쉽지가 않다"며 "내가 말리지. 자기가 1g이라도 사라지는 게 싫다"고 아내를 향한 애정을 드러냈다.

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두 사람은 현재의 몸 상태를 보여주기 위해 티셔츠를 걷어 올리고 배를 공개했다.

임라라가 "배 나왔지?"라고 묻자 손민수는 망설임 없이 "어"라고 답했고, 임라라는 따가운 눈총을 보내 웃음을 자아냈다.

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임라라는 출산 후 남은 배에 "이게 다 지방이다. 사실 애기 낳느라 지방층이 생긴 거다"라고 아기를 보호하려고 형성된 지방을 설명했다.

임라라는 현재 몸무게가 64.3kg이라고 공개했다. 그러면서 "원래 엄마들이 다 계기가 없어서 못 빼지 않냐. 육아가 바쁘니까. 근데 돌잔치가 딱 계기가 된다"며 "무리하지 않고 체지방만 3~4kg 감량하려고 한다"고 목표를 세웠다.

앞서 임라라는 쌍둥이 출산 3일 차에도 배가 쉽게 들어가지 않은 모습을 공개한 바 있다. 당시에는 발이 보이지 않아 손민수의 도움을 받아야 할 정도로 출산 직후의 몸 상태를 솔직하게 공개해 화제를 모았다.

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1년이 지난 현재는 출산 직후와 비교해 배가 많이 들어간 모습이었지만, 출산 전과는 확연히 다른 모습이었다.

이후 임라라는 식단과 운동 등을 이어가며 다이어트에 도전했고, 약 4kg을 감량하는 데 성공했다. 배 역시 다이어트 전보다 눈에 띄게 들어간 모습을 보였다.

임라라는 감량에 성공한 모습으로 쌍둥이 돌잔치를 치르며 출산 후 몸을 회복해가는 과정을 공개했다.

한편 임라라와 손민수는 유튜브 채널 '엔조이커플'을 함께 운영하고 있다. 오랜 연애 끝에 2023년 결혼했으며, 시험관 시술을 통해 쌍둥이를 임신한 뒤 지난해 10월 아들과 딸을 품에 안았다.