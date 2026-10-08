바비킴, 53세에 터진 경사...'늦둥이 딸' 자랑 "아빠 닮아서 똑똑해"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 바비킴이 늦둥이 딸 혜미의 근황을 공개하며 남다른 딸 사랑을 드러냈다.

8일 유튜브 채널 'I'm a 바비킴'에는 '53살에 딸이 생긴 바비킴, 과연 한국어를 가르쳐줄 수 있는 아빠일까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 바비킴은 딸 혜미에 대해 "잘 크고 있다. 옹알이도 조금씩 하기 시작했다"며 근황을 전했다.

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아직 '아빠', '엄마'라는 말을 하지는 못한다고. 바비킴은 "얼마 전에는 '도균씨'라고 불렀던 것 같은데"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

이어 "성장 속도가 빠르다. 아빠 닮아서 똑똑하다"며 딸에 대한 애정을 숨기지 않았다.

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그러나 제작진이 바비킴의 한국어 실력을 지적하면서 분위기가 달라졌다. PD가 "형이 아빠니까 말도 알려주고 가르쳐주고 해야 하는데 형도 한국말 잘 못하지 않냐"고 묻자, 바비킴은 아무 대답도 하지 않은 채 제작진을 째려봐 웃음을 자아냈다.

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결국 바비킴은 딸 혜미에게 한국어를 가르칠 자격을 증명하기 위해 받아쓰기 테스트에 나섰다. 테스트에 앞서 바비킴은 딸에게 영상 편지를 보내며 애틋한 마음을 드러냈다. 그는 "혜미야. 아빠가 이런 쓸데없는 자리에 와가지고. 아빠는 가면 갈수록 계속 무시당하면서 이런저런 자리에서 계속 하고 있다는 거 알고 있어. 다 혜미 위해서 하는 거야"라며 딸을 위해서라면 무엇이든 하겠다는 마음을 전했다.

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하지만 막상 시작된 받아쓰기 테스트에서 바비킴의 답안은 예상과 달랐다. '무릎'을 '물읍'으로 적는가 하면 '깻잎'을 '?쨈?으로 적는 등 연이어 오답을 적어 웃음을 자아냈다. 받아쓰기 결과에 당황한 바비킴은 "완벽한 사람이 없으니까"라며 능청스럽게 넘겼다.

이어 딸 혜미를 향한 마지막 영상 편지를 남겼다. 바비킴은 "아빠가 혜미 위해 일부러 많이 틀리고 연출적으로 많이 틀리는 모습을 혜미가 재밌게 하려고 했어"라며 "사실은 아빠는 여기 있는 질문들을 다 알고 있었다는 사실"이라고 주장해 웃음을 더했다.

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그러면서 "혜미가 그걸 믿거나 말거나 이걸 재밌게 봐줬으면 좋겠고, 앞으로 혜미가 밖에 나와서 어려운 단어나 질문 있으면 언제든지 아빠에게 와라. 아빠가 다 답을 줄 테니"라고 딸에게 든든한 아빠가 되어주겠다고 약속했다.

한편 바비킴은 2022년 6월 비연예인 여성과 결혼했다. 이후 지난 6월 첫 딸 혜미를 품에 안으며 53세에 아빠가 됐다.