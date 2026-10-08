이혜정, 45세 딸 임신 '감격'..황혼 육아는 단칼에 거절 "자기 자식은 자기가 키워야"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '빅마마' 이혜정이 45세 딸의 임신을 기뻐하면서도 태어날 손녀의 육아는 맡지 않겠다고 단호하게 선을 그었다.

7일 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 '45살 딸이 임신했어요! #임신 #딸 #임밍아웃'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이혜정은 남편과 함께 딸을 위한 베이비샤워를 준비했다. 그는 "이미 할머니인데 또 할머니가 될 것"이라며 환하게 미소 지었다.

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이어 "내 딸이 45세인데 결혼한 지 3년 만에 임신했다"며 "표현은 못 했지만 걱정했다. 어느 날 딸이 내 손을 잡더니 초음파 사진을 쥐여줘서 얼마나 울었는지 모른다"고 임신 소식을 처음 들었던 순간을 떠올렸다.

현재 딸이 임신 6개월이라는 이혜정은 "예쁜 딸이라고 한다"며 "딸에게 '꼭 너 같은 딸 하나 낳아서 키워봐'라고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이혜정은 태어날 손녀를 위해 분홍색 기저귀 케이크와 옷을 한가득 선물했다. 딸은 "아기가 너무 좋은 할머니와 할아버지를 만났다"며 행복해했다.

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그러나 손녀의 육아를 맡아달라는 부탁에는 단호했다. 이혜정의 딸은 "엄마가 아기는 못 봐주겠다고 선언했다"며 "'잠깐 맡길 수는 있는 것 아니냐'고 했더니 '그래, 맡겨. 내가 초콜릿이랑 과자, 사탕을 다 먹일 거야. 뚱뚱하게 만들어 놓을 거야'라고 했다"고 전했다.

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이에 이혜정은 "자기 자식은 자기가 알아서 키워야지"라며 다시 한번 선을 그었다.

그러면서도 임신한 딸을 향한 걱정과 애틋함을 드러냈다. 이혜정은 "며느리가 애 낳을 때는 이렇게 마음이 긴장되지는 않았다. 걱정은 됐지만 마음이 애달프고 짜릿짜릿하지는 않았다"고 털어놨다.

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이어 "딸이 임신 6개월이라 배가 제법 나왔는데 서 있는 모습만 봐도 허리가 아플 텐데 싶다"며 "내가 겪어본 일이라 그런지 정말 더 걱정된다. 딸이라 그런 것 같다"고 말했다.

또 이혜정은 "딸이 엄마가 된다는 것부터 내 마음이 무겁다. 책임져야 될 것도, 노력해야 될 것도 많을 거다"라며 자신의 육아를 돌아봤다.

그는 "나는 키워놓고 보니까 마음만 앞섰지 경험이 많지 않았던 엄마가 돼서 너그럽지 못한 엄마였던 거 같다"고 후회했다.

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그러면서 "잘 보듬어주는 것도 좋지만 아이와 소통하고 바라보고 너그럽게 이해해 주는 엄마가 됐으면 한다"며 "엄마가 성격이 급해서 금방 화냈던 게 미안하다. 네 아이는 너의 좋은 인성과 끈기를 가진 아이일 테니까 아이를 너그럽게 기다려줄 수 있는 엄마가 됐으면 한다. 엄마는 너한테 그게 제일 미안하다"며 눈물을 보였다.