'누적 연봉 1900억' 추신수 두 아들, 배달·야구 레슨 알바로 용돈벌이..하원미 '흐뭇'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 추신수·하원미 부부의 두 아들이 배달과 야구 레슨 아르바이트로 직접 용돈을 벌었다.

7일 하원미의 유튜브 채널에는 '미국에서 외식하면 얼마 나오냐구요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 하원미는 두 아들과 외식 도중 "미국 물가가 너무 많이 올랐다. 간단하게 먹어도 100달러"라며 "요즘 더 많이 올라서 미국 사람들이 외식 잘 못한다"고 말했다.

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치솟은 물가 탓에 두 아들도 평소 집밥과 도시락을 주로 먹는다고. 하원미는 "나도 아이들이 있으니까 이렇게 한 번씩 나와서 먹지, 밖에서는 거의 먹지 않는다"고 밝혔다.

이어 두 아들의 용돈 이야기가 나오자 하원미는 "무빈이는 얼마 전에 '우버' 아르바이트를 했다"고 말했다.

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첫째 무빈은 아르바이트를 시작한 이유에 대해 "돈을 벌려고 했다. '우버'는 면허만 있으면 된다. 음식을 픽업해서 배달하면 되는데 한 번만 했다"고 설명했다.

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아르바이트를 그만둔 이유는 음식의 유혹 때문이었다. 하원미는 "음식을 픽업해 배달하는데 냄새가 너무 좋아서 자기가 먹고 싶었다더라"고 전해 웃음을 자아냈다.

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둘째 건우는 여름방학 동안 야구 레슨으로 용돈을 벌었다고. 고교 야구부 선수로 뛰고 있는 건우는 "8세 아이들 5명 정도를 가르쳤다"며 "1시간에 50달러를 받았다"고 밝혔다.

이에 하원미는 "그건 기술직이니까 그 정도 받아도 된다"고 말했다. 이어 "무빈이도 야구 레슨을 하려고 했는데 대학교가 있는 곳에서 사람을 모으기가 어려웠다"고 설명했다.

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아르바이트로 번 돈을 어디에 쓰고 싶은지 묻자 건우는 "저축할 것"이라고 답했다. 무빈은 "엄마 선물? 돈을 더 많이 벌어야 할 것 같다. 가방을 사주고 싶다"고 말해 하원미를 흐뭇하게 했다.

한편 하원미는 2004년 추신수와 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 추신수는 메이저리거 출신으로 누적 연봉은 1900억원에 달하는 것으로 알려졌다.