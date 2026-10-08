한가인, '상위 1%' 영재' 남매 습관 "심심하면 독서..책 안 읽어주면 울고 난리"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 한가인이 책을 읽어주지 않는 것이 벌이 될 만큼 독서를 좋아하는 '영재' 두 자녀의 남다른 일상을 공개했다.

7일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '러닝 꾸준히 했더니 6개월 만에 몸이 확 달라진 한가인의 찐 후기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

철저한 계획형이라는 한가인은 "내가 루틴을 만드니까 아이들도 그대로 따른다"며 "아침에 일어나면 '엄마, 오늘 스케줄이 뭐야? 디테일하게 알려줘'라고 한다"고 말했다.

Advertisement

이어 "나의 매일 취미가 다이어리 들여다보는 건데 우리 애들도 매일 같이 들여다보고 확인한다"며 "그게 딱 정해져서 오히려 나는 지금 걱정거리가 없고 편하다. 예상할 수 있는 삶을 살고 있어서 좋다"고 밝혔다.

다만 "애들하고 관련된 것만큼은 (계획에 없는 일들이) 막 튀어나와도 스트레스를 안 받는다"고 덧붙였다.

Advertisement

사춘기를 앞둔 첫째 딸과는 서로를 존중하며 친구처럼 대화한다고 전했다. 한가인은 "지금 사춘기가 시작할 듯 말 듯한 시기"라며 "성향상 사춘기가 크게 없을 수도 있을 것 같다"고 말했다.

Advertisement

두 자녀에 대해서는 "나보다는 확실히 똘똘하다"며 "내가 특별히 어떻게 한 건 없는데 아이들한테 선물해 주고 싶었던 습관은 책을 좋아하는 것이었다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "우리 애들은 심심하면 책을 계속 본다. 아침에 일어나서도 학교 가기 전에 1시간 이상 책을 보고 밤에 자기 전에도 읽는다. 내가 늘 책을 많이 읽어줬다"고 설명했다.

한가인은 "우리는 혼내는 게 '오늘 책 안 읽어줘'라는 거다. 그러면 막 울고 난리가 난다. '오늘 밤에 이야기 타임 없어'라고 하면 '엄마, 미안해요. 잘못했어요'라고 한다"고 말했다.

Advertisement

그러면서 "책 안에는 나보다 훨씬 많은 지식이 들어있고 심심할 때 책 보면 즐겁고 재밌는 게 있다는 걸 아이들도 이미 알고 있다"고 덧붙였다.

한편 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 자녀 모두 상위 1% 영재 판정을 받아 영재원에 들어간 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다