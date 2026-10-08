스윙스, 배우 되려 문신 지우고 귀까지 막았다…회당 60만원에도 "10번 더"

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 스윙스가 배우로 다양한 역할을 소화하기 위해 문신을 지우고 귀걸이 구멍을 막는 시술까지 받고 있다고 밝혔다.

문신 제거는 이미 네 차례 진행했지만 앞으로도 열 차례가량 더 남았다고 털어놨다.

7일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '뭘 했다가 풀었다고..? 복원 전문가 스윙스에게 다음 복원 타켓을 묻다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 송은이와 김숙은 문신 제거 경험을 듣기 위해 스윙스와 전화 연결을 했다. 스윙스는 문신을 지우는 이유에 대해 "연기에 대한 태도를 보여드리고 싶었어요. 난 진지하다"고 말했다.

이어 연예인으로서 새로운 기회를 찾아 연기 분야를 기웃거리는 것이 아니라, 어릴 때부터 하고 싶었던 연기에 진지하게 임하고 있다고 설명했다.

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현장에서 들었던 선배의 말도 떠올렸다. 스윙스는 한 선배가 자신의 문신을 보고 "너 연기하겠다는 애가 무슨 이렇게 팔에 낙서를 많이 했어"라고 말했다고 전했다. 다만 기분 나쁘게 한 말은 아니었다고 덧붙였다.

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그는 새로운 분야에 들어온 만큼 그 환경에 맞추고 싶었다며, 다양한 배역을 소화할 수 있도록 "최대한 중립적인 상태를 만들어놓으려고 하는 것"이라고 밝혔다.

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그러나 문신을 지우는 과정은 만만치 않았다. 스윙스는 이미 네 차례 제거 시술을 받았다면서 "너무 아파요. 그래서 열 번 더 해야 돼요"라고 말했다.

통증을 설명하는 과정에서는 시술 중 SNS 라이브 방송을 켰던 일화도 공개했다.

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시작 전에는 자신 있게 이야기하지만 레이저 시술이 시작되면 소리를 지르며 카메라를 끄게 된다는 것이다.

비용 부담도 컸다. 스윙스는 문신 면적에 따라 다르다면서 자신의 경우 한 차례 시술에 약 60만원이 드는 것으로 알고 있다고 밝혔다.

그러면서 "타투 정말 오래오래 생각하고 결정하시길 바랍니다"라고 당부했다.

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문신을 새길 당시 생긴 상처도 남아 있다며, 제거를 마친 뒤에는 해당 흔적을 위한 추가 시술도 고려하고 있다고 설명했다.

변화는 문신 제거에 그치지 않았다. 스윙스는 "귀걸이 구멍도 막고 있어요"라며 배우로서 다양한 모습을 보여주기 위한 선택이라고 말했다.

그는 숏폼 사극에서 호위무사 역할을 맡았을 때 귀걸이 구멍을 분장으로 가렸지만 여전히 티가 났다고 회상했다.

촬영감독에게도 구멍이 보인다는 말을 들었다며 시술을 결정한 배경을 전했다.

귀걸이 구멍을 막는 시술 비용은 약 20만원이라고 밝혔다. 정작 처음 귀를 뚫을 때는 "집에서 바늘을 갖다 뚫었죠"라고 말해 두 사람을 놀라게 했다.

한편 스윙스는 사랑하는 사람이 커플 타투를 제안한다면 어떻게 하겠느냐는 질문에도 유쾌하게 답했다.

그는 "아이폰 요즘 화질이 좋은데 우리 서로 사진 찍어주자"라고 하겠다며, 다시 문신을 새기는 데는 신중한 태도를 보였다.

narusi@sportschosun.com