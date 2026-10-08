재혼 앞둔 서인영, 2세 얘기에 뜻밖의 걱정…"나 닮으면 어떡해, 너무 두려워"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 2세에 관한 이야기에 자신의 과거 모습을 떠올리며 유쾌한 걱정을 드러냈다.

7일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초공개 (+대기실 사건, 목격자 진술)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 백지영의 집을 찾은 서인영은 집 안 곳곳을 구경하며 딸이 그린 그림에 관심을 보였다. 그림의 색감을 칭찬한 그는 딸의 미술 재능이 누구를 닮은 것인지 물었다.

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백지영은 친가 쪽인 것 같다며 딸의 고모가 디자이너라고 설명했다. 이에 서인영도 자신의 오빠가 미대를 나왔다고 밝혔고, 대화는 자연스럽게 2세 이야기로 이어졌다.

백지영이 아이를 낳아야겠다는 취지로 말하자 서인영은 "근데 나 닮으면 어떡해?"라고 반응했다.

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백지영은 "너 닮아도 돼"라고 답했지만, 서인영은 "난 너무 두려워"라며 "진짜 어떻게 해야 되나, 나처럼 살면"이라고 말했다. 자신을 닮은 아이를 상상하며 과거의 자신을 돌아보는 농담으로 웃음을 안긴 것이다.

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이날 두 사람은 과거 서로를 어렵게 느꼈던 이유와 방송국 대기실에서 있었던 일도 꺼냈다.

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서인영은 백지영이 다른 동료들을 아끼는 모습을 보며 자신도 예쁨받고 싶었다고 털어놨다.

백지영 역시 서인영과 제대로 대화하기 전에는 그의 다른 면을 알지 못했다고 회상했다. 두 사람은 당시의 서운함과 오해를 웃으며 되짚었다.

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서인영은 앞으로의 관계에 관한 조언도 구했다.

그는 "나 진짜 이번에 정말 잘 살고 싶거든요"라고 말했고, 백지영은 예쁘게 말하고 함께 웃을 일을 만드는 것이 중요하다고 이야기했다.

한편 서인영은 6세 연상의 엔피(NP) 최지훈 대표와 올해 하반기 재혼을 준비 중이다.

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narusi@sportschosun.com