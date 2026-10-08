최강희, 키스신 상대만 6명…"너무 설렐까 봐 실제 연습 피했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최강희가 연극 '클로저'의 키스신을 위해 가수 오지은에게 도움을 받았다고 밝혔다.

함께 호흡을 맞추는 남자 배우가 총 6명이라는 그는 실제 키스 연습을 하지 않은 이유까지 솔직하게 털어놨다.

7일 방송된 MBC '라디오스타'에는 최강희, 오만석, 김원효, 양치승이 게스트로 출연했다.

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이날 최강희는 연극 '클로저'에서 맡은 안나의 복잡한 연애 관계를 이해하는 데 어려움을 겪었다고 말했다.

최강희는 "연출님이 일상 대화 장면을 보고 되게 야한 신이라는 거다"라며 "'밥 먹었어?'가 단순히 안부를 묻는 거잖나. 멜로 안에서는 뭔가 끈적이는 대화라는 거다. 그러다 갑자기 키스를 한다"고 설명했다.

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이어 "그런 세계관과 마음 상태가 이해가 안 되는데 송은이, 김숙한테 물어볼 수 없잖나"라고 말해 웃음을 안겼다.

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고민을 나눈 상대는 가수 오지은이었다. 최강희는 오지은이 서울에 올 때 자신의 집에서 묵는다며, 그가 무엇이 고민인지 묻자 연기에 관해 이것저것 질문했다고 밝혔다.

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도움을 받은 부분 중 하나는 키스 도중 짧은 순간에 셔츠를 빼 올리는 동작이었다.

김구라는 "연애 잘하나 보다. 재야의 고수냐"고 반응했고, 최강희는 오지은에게 해당 장면의 도움을 받았다고 설명했다.

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함께 연극에 출연하는 오만석도 "그래서 그날 셔츠 잘 올렸구나"라고 말하며 웃음을 더했다.

키스신 상대가 누구냐는 질문에는 예상 밖의 숫자가 나왔다. 최강희는 "남자 배우가 래리 세 명, 댄 세 명이다. 전 남자 6명이 있다"고 밝혔다.

배역별로 여러 배우가 번갈아 출연하는 만큼 총 6명의 남자 배우와 키스신을 소화하는 것이다.

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다만 키스신의 수위에 대해서는 "닿는 정도는 하고 있다"고 설명했다.

실제 키스 연습을 하지 않은 이유도 털어놨다. 최강희는 "너무 설렐 수 있을 것 같아서"라고 고백해 출연진의 웃음을 자아냈다.

한편 최강희는 어머니와 로맨스물을 볼 때의 일화도 공개했다. 키스신이 나오면 어머니가 "주여"라고 말하며 기도하러 방으로 들어간다고 전해 유쾌한 분위기를 이어갔다.

narusi@sportschosun.com