앤더블, 비주얼 업그레이드 무슨일…콘셉트 포토 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 한층 성숙해진 앤더블이 돌아온다.

앤더블은 8일 미니 2집 '시퀀스 투 : 어트랙션'의 '옵저브' 버전 개인 콘셉트 포토를 게재했다.

공개된 사진에는 성숙해진 멤버들의 모습이 담겼다. 강렬한 원색 배경과 대비되는 절제된 표정 연기와 깊어진 눈빛은 앤더블의 탁월한 콘셉트 소화력을 느끼게 한다.

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앤더블은 '옵저브' '어트랙션' '아카이브' 등 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 잇달아 선보이며 변신에 대한 기대를 높인다.

앤더블은 미니 1집 '시퀀스 원 : 큐리어시티'로 초동 73만장을 돌파, 역대 K팝 그룹 데뷔 앨범 초동 톱4에 이름을 올렸다. 또 아시아 4개 도시에서 쇼콘 '웰컴 투 큐리어스'를 성황리에 마무리, 국내외 주요 시상식에서 총 12개 트로피를 받으며 성장세를 이어가고 있다.

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이번 '시퀀스 투 : 어트랙션'은 그런 앤더블이 5개월 여만에 선보이는 신보라는 점에서 관심을 모은다. 전작에서 시작된 '호기심'이 '관심'으로 번져가는 순간을 한층 세련된 감각으로 담아낸다.

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'시퀀스 투 : 어트랙션'은 27일 오후 6시 발매된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com