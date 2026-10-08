손종원, 1주일째 ‘쌍꺼풀 수술’ 갑론을박…성형설 종결할 '반전 눈매'

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[스포츠조선 조민정 기자] 최근 달라진 눈매로 쌍꺼풀 수술 의혹에 휩싸였던 손종원 셰프가 최신 근황 사진을 공개했다. 별다른 해명 없이 올린 사진 속에서는 평소와 비슷한 눈매가 포착돼 관심을 모으고 있다.

손종원은 7일 자신의 SNS에 "일하러 와써여 근데" 라는 글과 함께 싱가포르 현지에서 찍은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 손종원은 싱가포르 F1 그랑프리 현장에서 출입 패스를 들고 환하게 웃고 있다. 사진 속 패스에는 손종원의 이름과 함께 'TWENTY3 GUEST CHEF'라는 문구가 선명하게 적혀 있다.

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특히 눈길을 끈 건 그의 눈매였다.

최근 공개된 해외 인터뷰 영상에서는 평소보다 쌍꺼풀 라인이 한층 진하고 또렷하게 보여 온라인에서 "쌍꺼풀 수술을 한 것 아니냐"는 추측이 불거진 바 있다. 하지만 이번 사진 속 손종원은 비교적 익숙한 눈매를 하고 있어 일각에서는 사실상 성형설을 간접적으로 잠재운 것 아니냐는 반응이 나오고 있다.

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손종원은 올해 싱가포르 그랑프리의 TWENTY3 호스피탈리티 프로그램에 게스트 셰프로 참여하는 것으로 알려졌다.

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손종원의 성형설은 지난 1일 싱가포르 라이프스타일 매거진 'Home & Decor Singapore'가 공개한 인터뷰 영상에서 시작됐다. 당시 손종원은 브라운 계열의 체크 의상을 입고 인터뷰에 나섰는데 평소보다 눈매가 또렷하고 쌍꺼풀 라인이 진하게 잡혀 시선을 끌었다.

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이를 두고 일부 누리꾼들은 "쌍수한 것 같다", "눈매가 완전히 달라졌다"는 반응을 보였고, 반대로 "피곤하거나 부어서 일시적으로 라인이 진해진 것 같다", "촬영 각도와 컨디션 차이일 수 있다"는 의견도 이어졌다.

의혹이 불거진 지 얼마 지나지 않아 공개된 최신 사진에서 다시 평소와 비슷한 눈매가 확인되면서 단순한 부기나 컨디션 변화였을 가능성에 힘을 싣는 반응도 나오고 있다.

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한편 손종원은 넷플릭스 '흑백요리사'를 통해 대중에 이름을 알린 스타 쉐프로 서울 명동 '라망 시크레'와 강남 '이타닉 가든'을 총괄하고 있다. JTBC '냉장고를 부탁해' 등에서도 활약하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com