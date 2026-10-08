페이커 'AI 합성' 사고 쳤다…노스페이스갓, MV 삭제→사과 "100% 내 무지"

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 노스페이스갓(본명 한상훈)이 자신의 뮤직비디오에 프로게이머 페이커(이상혁)의 얼굴을 인공지능(AI)으로 합성해 사용한 사실을 인정하고 사과했다.

노스페이스갓은 지난 7일 자신의 SNS를 통해 "제 노래 'Faker'의 뮤직비디오 마지막 부분에 페이커 선수의 AI를 삽입하여 많은 분들께 혼란과 불편을 드려 죄송하다"고 밝혔다.

이어 "유명인의 얼굴을 이용하여 수익을 창출하려는 등 나쁜 의도는 전혀 없었다"며 "100% 제 무지에서 발생된 일"이라고 해명했다.

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논란이 된 영상에 대해서는 즉각 삭제 조치했다고 설명했다.

그는 "해당 비디오는 즉시 삭제했다"며 "불편하셨을 페이커 선수와 SKT T1 팬 여러분들께 진심으로 죄송하다"고 거듭 고개를 숙였다.

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끝으로 "앞으로 행동 전에 잘 검토하도록 하겠다"고 재발 방지를 약속했다.

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해당 사과문에는 "괜찮아 형", "형을 항상 응원한다" 등 노스페이스갓을 격려하는 댓글도 이어졌다.

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한편 노스페이스갓은 1992년생으로, 본명은 한상훈이다. 독특한 목소리와 개성 넘치는 랩 스타일로 주목받았으며, '복덕방' 등의 곡으로 이름을 알렸다. 특히 2021년 Mnet 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니10'에 출연해 화제를 모았으나, 팀 디스 배틀에서 탈락했다. 당시 특유의 랩 스타일과 예능감으로 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.

olzllovely@sportschosun.com