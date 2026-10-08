"父가 긴 여행을 떠났다" 허영만, '가짜 부고'에 발칵…알고 보니 '착각 해프닝'

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[스포츠조선 이우주 기자] 허영만 화백의 가짜 부고가 퍼지며 SNS가 발칵 뒤집혔다. 알고보니 이는 다른 사람을 허영만으로 오인한 해프닝이었다.

지난 7일 X, 스레드 등의 SNS에는 허영만 화백의 부고가 퍼졌다. 딸이 남긴 글에는 "아빠를 사랑해주셨던 분들께"라며 "아빠가 긴 여행을 떠났다"고 적혀있었다. 최근까지만 해도 회복 중이라는 소식이 알려진 가운데, 갑작스러운 부고에 많은 팬들이 놀랐다.

하지만 이는 사실이 아니었다. 해당 글은 허영만 화백이 아닌 다른 인물의 부고였고, 이 글이 허영만 화백의 부고로 잘못 알려지면서 SNS에서 혼란이 빚어졌다. 실제 다른 인물의 부고가 허영만 화백의 부고로 잘못 알려진 만큼, SNS에서 접한 부고 소식을 공유하기 전 사실관계를 확인해야 한다는 지적도 나온다.

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한편, 허영만 화백은 지난 6월 낙상사고로 부상을 입어 중환자실에 입원했다. 이에 2019년부터 진행해온 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'도 시즌1으로 종영했다.

이후 두 달만인 지난 8월에는 허영만 화백이 병원에서 천천히 건강을 회복하고 있다는 소식이 전해졌고, 지난달지난달 영화 '타짜:벨제붑의 노래' 최국희 감독도 "허영만 작가님은 병원에 계셔서 아직 영화를 못 보셨다. 그래도 많이 쾌차하셔서 조만간 보시지 않을까 한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com