백지영, 80평 아파트 거실 채운 초4 딸 그림 자랑 "정석원♥ 쪽 유전자"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 백지영이 초등학교 4학년 딸 하임 양의 남다른 그림 실력을 공개하며 "아무래도 친가 쪽인 것 같다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 재혼을 앞둔 서인영과 2세 이야기를 나누다 서로 "나 닮을까 봐 두려웠다"는 속내까지 털어놔 웃음을 안겼다.

7일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 백지영의 집을 방문한 모습이 공개됐다.

이날 서인영은 집 곳곳을 둘러보던 중 벽에 걸린 그림에 관심을 보였다. 처음에는 작품을 보며 "비싸 보인다"고 감탄했지만 백지영은 해당 그림이 딸 하임 양과 함께 그린 작품이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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80평대 아파트 거실에 걸린 또 다른 그림 역시 하임 양의 작품이었다. 서인영은 "이건 누가 그린 거냐"고 물었고 백지영이 "다 하임이야"라고 답하자 "하임이 뭐야? 미대 갈 건가?"라며 초등학교 4학년인 하임 양의 그림 실력에 감탄했다.

제작진도 "누구 닮아서 그림을 잘 그리냐"고 궁금해했다.

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이에 백지영은 "아무래도 친가 쪽 같다"며 "하임이 고모가 디자이너"라고 설명했다.

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그러자 서인영도 자연스럽게 자신의 남자친구를 언급했다. 서인영은 "우리 오빠도 미대 나왔다"고 밝혔고 이를 들은 백지영은 즉시 "진짜? 그러면 애를 꼭 낳아야겠다"고 2세 이야기를 꺼냈다.

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뜻밖의 말에 서인영은 웃으면서도 솔직한 걱정을 털어놨다. 그는 "근데 나 닮으면 어떡해. 무서워. 난 너무 두려워"라며 자신의 성격이나 삶의 굴곡까지 닮을까 걱정된다는 듯한 반응을 보였다.

백지영 역시 곧바로 공감했다. 그는 "나도 너무 무서웠지. 진짜 어떻게 해야 하나, 나처럼 살면"이라고 자신의 경험을 떠올렸다. 그러면서도 서인영에게는 "너 닮아도 된다"고 다독이며 웃음을 더했다.

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백지영은 2013년 배우 정석원과 결혼해 슬하에 딸 하임 양을 두고 있다. 최근에는 초등학교 4학년이 된 딸의 성장 과정과 일상을 방송과 유튜브를 통해 종종 공개하고 있다.

서인영은 2023년 9세 연상의 사업가와 결혼했으나 약 1년 만에 이혼했다. 이후 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 대표 최지훈 씨와 재혼을 준비 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com…