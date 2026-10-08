송일국, '판사 아내♥'에 얼마나 참고 살길래.."때려부수는 연기, 희열 느껴"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 송일국이 평소 아내에게 참고 살지만, 연극에서는 억눌렀던 모습을 마음껏 드러내 희열을 느낀다고 밝혔다.

7일 '이금희 마이금희' 유튜브 채널에는 연극 '욕망이라는 이름의 전차' 주인공 송일국, 송선미가 출연한 영상이 공개됐다.

이금희는 이번 연극 런스루(처음부터 끝까지 실제 공연처럼 진행하는 연습)를 봤다면서 송일국에게 "목 괜찮으시냐. 작게 얘기하는 대목이 없고 모든 대사를 소리를 지른다"라고 물었다. 또 "카타르시스가 있을 것 같다. 현실에서 쌓인 걸 무대에서 풀 것 같다"라며 궁금해했다.

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송일국은 성악 발성을 배워 괜찮다면서 "사실 남자는 누구나 욕망과 욕구가 있지만 이성과 제도와 법으로 누르며 산다. 또 제게 배우로서 익숙한 이미지가 있는 건 감사하지만, 또 그 이미지를 깨야 하는 것도 배우의 몫"이라고 말했다. 이어 "제 이미지와 안 맞다고 생각하실 수 있는데 내 안에 감춰있는 걸 표출했을 뿐"이라고 덧붙였다.

특히 그는 "저는 부부관계에서 아내에게 지는 게 이기는 것이라는 생각을 가장 중요한 덕목으로 여긴다. 집에서 참고 살지만 이 작품에서는 절대 안 참는다. 다 때려 부순다"라며 "이렇게 얘기해도 되나" 희열이 크고 재밌다"라고 솔직하게 밝혔다. 송일국은 2008년 판사 아내와 결혼해 슬하에 대한·민국·만세 세 쌍둥이를 뒀다.

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한편 연극 '욕망이라는 이름의 전차'는 미국 남부의 항구도시 뉴올리언스에서 살아가는 스탠리와 스텔라 부부의 집에 스텔라의 언니 블랑쉬가 찾아오면서 이야기가 시작된다. 거칠고 현실적인 인물 스탠리는 송일국이, 상처와 비밀을 감추고 새로운 삶을 꿈꾸는 블랑쉬는 송선미가 연기한다. 10월 8일부터 11일까지 공연한다.

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joyjoy90@sportschosun.com