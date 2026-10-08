김신영, '나혼산' 조작설 속 밥 소믈리에 자격증 도전 "16년 만에 곡기 끊어"

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[스포츠조선 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 김신영이 놀라운 '금손' 실력에 이어 레크리에이션, 연기 교육 등 각종 자격증 수집가의 면모를 뽐낸다. 이번엔 평생 '밥심'을 챙겨 온 그가 '밥 소믈리에 자격증'에 도전한 모습도 공개될 예정으로 기대가 쏠린다.

오는 9일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에서는 김신영이 '밥심' 인증을 위해 '밥 소믈리에 자격증'에 도전한 모습이 공개된다.

'나 혼자 산다'를 통해 청소, 리폼, 요리까지 야무진 '금손' 실력을 보여줬던 김신영은 "하나에 꽂히면 끝까지 한다"라며 레크리에이션 자격증, 연기 교육 자격증, 생명 보험 자격증, 재산보험 자격증 등을 보유한 '자격증 수집가'임을 밝혀 또 한번 무지개 회원들을 놀라게 만든다.

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아침부터 분주하게 외출 준비를 한 김신영은 "16년 만에 아침 곡기를 끊었다"라며 '공복' 상태로 어디론가 향한다. 그가 도착한 곳은 의문의 강의실. 어릴 때부터 이유식을 건너뛰고 밥을 먹었다는 그는 "밥에 일가견이 있는데, 인증할 수가 없더라. 우리나라는 증이 있어야 하니까!"라며 평생 챙겨 온 '밥심'을 인증하기 위해 '밥 소믈리에 자격증'에 도전하고 있다고 밝힌다.

김신영은 "밥을 제대로 한번 파보자!"라는 마음으로 쌀과 밥에 대한 전문 지식을 공부한다. 우리나라 전통주부터 막걸리 등 쌀을 업으로 하는 동기들 사이에서 오직 밥이 좋아 도전하는 김신영의 열정이 눈길을 모을 예정이다. 쌀과 밥에 대한 이론 공부부터 다양한 조건으로 만든 밥을 맛보는 식미테스트까지, 매일 먹으면서도 몰랐던 '놀라운 밥의 세계'가 보는 이들의 호기심을 자극한다.

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공개된 사진 속에 자격증 시험을 앞두고 초긴장한 김신영의 모습도 포착됐다. 그는 바쁜 스케줄 중에도 "새벽 4시 반까지 복습을 했다"라며 불안한 마음을 드러낸다. 김신영은 마지막으로 책을 머리로 스캔(?)하며 책 내용을 흡입한다. 과연 김신영의 '밥 소믈리에 자격증' 시험 결과는 어땠을지 기대가 쏠린다.

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평생 챙겨 온 '밥심' 인증을 위해 '밥 소믈리에 자격증'에 도전한 김신영의 모습은 오는 9일 밤 11시에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com