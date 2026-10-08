전현무, '캐스팅 관여' 의혹 해명 "내가 섭외하는 거 아냐, 의견만 낸다" ('전현무계획4')

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[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획4' 전현무와 곽튜브가 이준의 '극악 미니멀리스트' 면모를 폭로한다.

9일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 15회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 이준이 '디스이즈 울산 로드' 특집에 나선 가운데, 이준을 둘러싼 생생한 증언이 쏟아져 웃음을 안긴다.

이날 울산 사람들의 '인생 만두' 맛집을 찾아간 세 사람은 주문을 마친 뒤 전현무와 이준이 함께하는 '디스이즈 현무로드' 이야기를 나눈다. 곽튜브는 "어쩌다 두 분 조합이 이뤄졌냐? '현무로드'는 현무 픽일 텐데…"라며 이준 섭외 비화를 묻는다. 전현무는 "내가 섭외하는 게 아니라 '누가 좋겠다' 정도로 의견만 낸다"고 해명한 뒤, '현무로드'의 '여친(여행 친구)'로 이준이 적합한 이유를 밝힌다. 그러면서 "예전에 이적 형이 나한테 '사람과 관계 맺는 방식이 끈적끈적하지 않다'고 하더라. 이준도 그래 보였다"며 자신과 결이 비슷한 이준을 향한 신뢰를 드러낸다.

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화기애애한 분위기 속에서, 1976년부터 이어져온 화교 출신 사장님의 찐만두와 군만두가 등장한다. 이를 맛본 이준은 "전 세계 어딜 가도 없을 맛"이라며 격찬하고, 곽튜브 역시 "원래 순위를 안 매기는데 이건 1등"이라며 엄지를 치켜세운다.

이후 다음 맛집으로 향하던 중, 전현무와 곽튜브는 둘 다 이준과 여행을 해본 사이인 만큼 '극악 미니멀리스트'로서의 여러 가지 관련 증언을 쏟아내 그를 당황시킨다. 곽튜브는 "'지구마블'로 일주일간 여행 갔을 때 배낭 하나만 들고 오더라. 여행 내내 똑같은 패딩만 입었다"고 얘기한다. 전현무 역시 "'현무로드'로 베트남 다낭에 갔을 때도 냉장고 바지를 하나로 4일을 버티더라"고 맞장구친다.

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전현무-곽튜브의 거침없는 폭로와 이준의 '극악 미니멀리스트' 면모가 빚어낸 유쾌한 먹방 케미는 9일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 15회에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com