양정아, 김승수 고백 거절한 진짜 이유…"난 한번 갔다 와서"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 양정아가 오랜 친구이자 한때 '핑크빛 기류'로 화제를 모았던 김승수와의 관계에 다시 한번 선을 그었다.

지난 6일 방송된 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜, 신계숙, 양정아가 포천 주민들과 만나 결혼과 연애에 관한 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 마을 주민들은 싱글로 생활하고 있는 세 사람에게 결혼할 생각이 없는지 물었다. 특히 양정아에게는 과거 SBS '미운 우리 새끼'에서 남다른 케미스트리를 보여줬던 김승수에 대한 질문이 쏟아졌다.

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한 주민은 "김승수 씨 너무 좋던데 왜 안 하셨는지 궁금했다"고 말했고, 또 다른 주민도 "그 프로그램에 나왔을 때 잘 어울렸다"며 두 사람의 관계에 아쉬움을 드러냈다.

이에 양정아는 "그 친구는 그냥 친구"라고 단호하게 답했다. 이어 "저는 또 한 번 갔다 왔다. 그래서 남자를 만나서 다시 결혼해야겠다는 생각은 아직까지 안 든다"고 털어놨다.

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과거 이혼을 경험한 만큼 새로운 만남이나 재혼에 대해서는 신중한 입장을 보인 것이다.

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다만 양정아는 포천에 미혼 남성들이 많다는 주민들의 이야기에 귀를 기울이며 관심을 보이는 모습으로 웃음을 자아냈다. 재혼에 대한 생각은 없다고 밝혔지만, 새로운 인연에 대한 가능성까지 완전히 닫아놓은 것은 아닌 듯한 반응이었다.

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두 사람의 인연은 무려 20년 넘게 이어졌다. 1971년 7월 25일생으로 생년월일까지 같은 동갑내기인 양정아와 김승수는 여러 드라마에 함께 출연하며 오랜 우정을 쌓아왔다.

특히 2024년 SBS '미운 우리 새끼'에 함께 출연하면서 관계가 새롭게 주목받았다. 두 사람은 생일 데이트를 즐기고 자연스럽게 스킨십을 나누는 등 연인 못지않은 모습으로 실제 교제 가능성에 대한 기대감을 높였다.

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결국 2024년 12월 방송에서 김승수가 먼저 마음을 고백했다. 당시 김승수는 양정아에게 "친구가 아닌 다른 의미로 만나고 싶다"며 "누가 나한테 여자친구가 있냐고 물어보면 있다고 이야기하고 싶다"고 진심을 전했다.

하지만 양정아의 선택은 우정이었다. 양정아는 김승수에게 설렘을 느끼고 연인으로 발전할 가능성도 고민했다고 밝히면서도 "나는 너를 오래 보고 싶다. 좋은 친구로 널 잃고 싶지 않다"며 고백을 거절했다.

이후 양정아는 2025년 3월 MBC '라디오스타'에 출연해 김승수와의 관계를 다시 언급했다. 그는 예능 촬영을 통해 연애 세포가 살아나는 느낌을 받았다면서도 오랜 친구였던 김승수가 남자로 느껴지지는 않았다는 취지로 설명했다.

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한편 양정아는 2013년 연하의 사업가와 결혼했으나 2017년 이혼했다. 김승수는 현재까지 미혼이다.

olzllovely@sportschosun.com