“추억팔이 사진 별로”...장근석, 지인 저격하더니 본인 20대 셀카 대방출

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 장근석이 지인들의 과거 사진 업로드를 공개적으로 저격한 후 정작 자신의 20대 시절 사진을 연이어 꺼내놓으며 웃음을 안겼다. 다소 공격적인 문장으로 시작된 SNS 글과 달리 곧바로 '리즈 시절' 셀카를 대방출한 반전 행보에 관심이 쏠리고 있다.

장근석은 7일 자신의 SNS에 최근 지인들 사이에서 과거 사진을 다시 올리는 흐름을 겨냥한 듯한 글을 게재했다.

그는 "가끔 지인들 피드에서 추억이랍시고 과거 본인 사진 올리는 게 유행인가 본데 참 별로다"라고 적었다. 이어 이미 지나간 모습을 다시 꺼내 자랑하듯 올리고 혼자 만족하는 모습이 마음에 들지 않는다는 취지의 글까지 덧붙이며 꽤 날 선 반응을 보였다.

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그러나 이후 본인이 직접 흐름에 올라탔다. 장근석은 곧바로 자신의 20대 시절 사진들을 연달아 공개했다. 빨간색 코트를 입고 꽃미남 비주얼을 뽐내는 4분할 셀카부터 긴 머리를 묶고 화려한 액세서리를 착용했던 전성기 사진까지 과거 모습을 아낌없이 꺼냈다.

사진 위에는 "데헷", "헤헤" 같은 장난스러운 문구까지 더했다. 불과 앞선 게시물에서 과거 사진을 올리는 지인들을 향해 "참 별로"라고 했던 것과 정반대 행동이 이어진 것. 때문에 해당 게시물은 진지한 저격이라기보다 일부러 빌드업한 장난 아니냐는 해석도 나오고 있다.

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실제로 누리꾼들은 "결국 자기도 올리려고 빌드업한 거 아니냐", "본인 리즈 시절은 못 참지", "이게 장근석식 유머인가" 등 반응을 보이며 웃음을 터뜨렸다.

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특히 공개된 과거 사진 속 장근석의 비주얼에도 관심이 집중됐다. 20대 시절 장근석은 긴 머리와 화려한 스타일링, 강렬한 컬러 의상 등 당시 유행을 앞서가는 패션으로 '아시아 프린스'라는 별명을 얻으며 국내외에서 큰 인기를 누렸다. 최근에는 과거 20대 시절 소비와 패션, 자동차 등에 얽힌 일화들도 다시 화제를 모은 바 있다.

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지난해 김재중, 이홍기와 함께 출연한 콘텐츠에서는 20대 때 고가의 수입차를 타고 다녔던 일화가 언급되며 전성기 시절 남다른 스케일이 재조명되기도 했다.

한편 장근석은 배우 활동뿐 아니라 연출에도 도전하며 활동 영역을 넓혀왔다. 최근에는 ENA '디렉터스 아레나'에 출연해 감독으로서의 면모를 보여주기도 했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com