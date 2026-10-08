"한국 안 돌아가"...구준엽, 故서희원 떠난 지 2년째 '애절한 순애보'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 클론 출신 구준엽이 아내 故 서희원의 생일을 맞아 묘소를 찾은 가운데, 한국으로 돌아갈 계획이 없다는 뜻을 밝혔다. 아내가 세상을 떠난 지 1년 8개월이 지났지만 여전히 곁을 지키고 있는 그의 모습이 안타까움을 자아내고 있다.

지난 7일 대만 매체 '이핑신문망' 등 현지 언론에 따르면 구준엽은 지난 6일 서희원의 생일을 맞아 대만에 위치한 아내의 묘소를 찾았다.

보도에 따르면 구준엽은 이날 오전 9시께 묘소에 도착해 고인의 생일을 기념할 준비를 했다. 특히 태블릿PC로 아내와 함께 찍은 사진을 바라보다 눈물을 흘리는 모습도 포착됐다.

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이후 처제인 배우 서희제와 장모 등 가족과 지인들이 묘소를 방문했다. 이들은 케이크와 샴페인을 준비해 고인의 생일을 함께 기념하며 그리움을 나눴다.

약 2시간 30분이 흐른 뒤 가족과 방문객들이 자리를 떠났지만 구준엽은 홀로 묘소에 남았다. 그는 주변을 정리하며 아내의 곁을 계속 지킨 것으로 전해졌다.

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특히 현지 취재진과 나눈 짧은 인터뷰가 먹먹함을 더했다. 구준엽은 서희원을 향한 마음을 묻는 질문에 영어로 "Just still love her"(그저 여전히 그녀를 사랑한다)라고 답했다.

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이어 취재진이 "한국으로 돌아가 살거나 어머니와 함께 지낼 생각이 있느냐"고 묻자 구준엽은 "No"(아니요)라고 답하며 당장 한국으로 돌아갈 계획이 없다는 뜻을 드러냈다.

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또한 "지금도 아내의 꿈을 꾸느냐"는 질문에는 "Sure"(물론이다)라고 답해 고인을 향한 변함없는 그리움을 전했다.

구준엽은 서희원이 세상을 떠난 이후에도 대만에 머물며 아내의 묘소를 꾸준히 찾고 있는 것으로 알려졌다. 이번 생일에도 가족들이 모두 떠난 뒤 홀로 자리를 지키는 모습이 현지 언론을 통해 전해지면서 안타까움을 더하고 있다.

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한편 구준엽과 서희원은 1998년 처음 만나 교제했으나 약 1년 만에 결별했다. 이후 20여 년의 세월이 흘러 재회한 두 사람은 2022년 결혼해 한국과 대만 양국에서 큰 화제를 모았다.

그러나 서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 독감에 따른 폐렴으로 48세의 나이에 세상을 떠났다. 갑작스럽게 아내를 잃은 구준엽은 이후 대만에 머물며 고인을 추모하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com