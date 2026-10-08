추신수 아들, 치킨집 알바생 여친♥ 이래서 공개했나.."솔로라 하니 DM 쏟아져"

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[스포츠조선 이게은기자] 야구선수 출신 추신수 아들 추무빈 군이 솔로 시절 여자들로부터 SNS DM(다이렉트 메시지)을 많이 받았다고 밝혔다.

7일 하원미의 유튜브 채널 '하원미'에는 하원미의 일상 영상이 공개됐다.

이날 하원미는 두 아들과 외식을 하기 위해 식당으로 향했다. 둘째 건우 군이 여유롭게 운전하는 모습에 제작진은 "이거 보고 여자들에게 연락 오는 거 아니냐. 무빈이도 (유튜브 나가고) 연락을 좀 받았다"라고 말했다. 앞서 하원미는 "무빈이가 여자친구가 없다고 말했다가 DM이 엄청 왔다. 하원미 채널 최대 수혜자는 추무빈이다"라고 말한 바 있다.

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무빈 군은 "DM을 많이 받았지만, 이제는 아예 안 온다"라며 멋쩍은 웃음을 지었다. 무빈 군은 최근 여자친구와의 커플샷을 공개해 화제를 모았다. 그는 "치킨집에서 일하고 있던 예지를 만났던 순간부터, 우리가 처음 데이트했던 날까지 나는 꼭 예지와 연인이 되고 싶었다"라며 연인에게 애정을 가득 드러냈다.

한편 추신수, 하원미는 2004년 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다. 장남 무빈 군은 2005년 생으로 미국에서 야구선수로 활동하고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com