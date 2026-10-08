박지훈, 1690만이 사랑한 '단종 오빠' 부일영화상 올해의 스타상 수상

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[스포츠조선 조지영 기자] 영화 '왕과 사는 남자'의 주역 박지훈이 트로피를 추가했다.

박지훈은 지난 7일 개최된 제35회 부일영화상에서 '왕과 사는 남자'로 올해의 스타상을 수상했다.

특히 올해의 스타상은 팬 투표를 통해 수상자가 선정되는 만큼 더욱 뜻깊은 의미를 더했다. 여기에 이번 투표가 역대 최고 투표율을 기록한 가운데 수상의 영예를 안았다는 점에서 박지훈을 향한 팬들의 높은 관심과 변함없는 응원을 확인케 했다.

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박지훈은 '왕과 사는 남자'에서 단종 이홍위 역을 맡아 인물의 복잡한 감정과 내면을 섬세하게 그려냈다. 갑작스럽게 왕의 자리에서 내려와 낯선 유배지에서 살아가게 된 단종의 불안과 외로움을 표현하면서도 왕으로서의 기품을 잃지 않는 모습을 안정적인 연기로 담아내며 극의 몰입도를 높였다.

특히 엄흥도 역의 유해진과 만나 서서히 관계를 쌓아가는 과정에서는 깊이 있는 감정선과 자연스러운 호흡을 보여주며 관객들의 호평을 이끌었다. 첫 상업 영화 도전임에도 단종이라는 인물을 자신만의 색깔로 완성한 박지훈은 1690만 관객을 동원, 역대 한국 영화 흥행 2위에 오르는 기록을 세운 것은 물론 '단종 신드롬'까지 이끌며 배우로서의 폭넓은 가능성을 증명했다.

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박지훈은 올해의 스타상 수상 후 "나를 많이 사랑해 주시는 메이(팬클럽) 여러분께 감사 인사와 이 상의 영광을 드리고 싶다"고 운을 떼며 수상의 영광을 팬들에게 돌리는 남다른 팬 사랑을 보였다. 이어 "더 열심히 해서 여러분들께 더 좋은 모습 보여드릴 수 있는 배우가 되도록 하겠다"며 "많이 사랑해 주셔서 감사드린다. 열심히 하겠다"고 진심 어린 감사 인사를 전했다.

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박지훈은 '왕과 사는 남자'에 이어 최근 드라마 '취사병 전설이 되다'까지 연이어 좋은 성과를 거두며 스크린과 OTT를 넘나드는 활약을 이어가고 있다. 장르와 매체를 가리지 않는 한계 없는 캐릭터 소화력으로 배우로서 자신의 스펙트럼을 넓혀가고 있는 만큼 앞으로 선보일 새로운 모습에도 기대가 모인다.

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한편, 박지훈은 지난달 서울 잠실실내체육관에서 앙코르 팬콘서트 'RE:FLECT(리플렉트)'를 개최해 양일 전석 매진을 기록하며 아시아 팬콘서트 투어를 성황리에 마무리했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com