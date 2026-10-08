송중기 "장항준 전화 오면 나도 모르게 두 손으로 받아" ('거장항준')

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[스포츠조선 이우주 기자] SBS의 2026년 하반기 기대작 '거장항준'에 톱스타들의 뜨거운 러브콜이 쏟아진다.

오는 15일(목) 첫 방송되는 SBS의 신규 예능 '거장항준'(연출 이동원, 감유민/ 작가 김명정/ 공동제작 컨텐츠랩 비보)은 때론 찌질했고, 때론 비굴했지만 누구보다 찬란했던 장항준이 자전영화 '거장항준'에 톱배우들을 캐스팅하기 위해 펼쳐지는 은밀한 오디션으로, 거장 장항준과 스타들의 밀고 당기는 쫀득한 말맛 토크쇼가 기대를 모은다.

이 가운데, 공개된 '거장항준' 티저 3탄에는 '거장항준'을 위한 톱스타들의 응원과 장항준을 향한 리스펙이 담겨 이목을 집중시킨다.

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가장 먼저 등장한 송중기는 "천만이 뭐예요? 1,600만이죠"라며 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'의 관객 수를 정확히 짚어내고 본격적인 응원에 나선다. 이어 "(전화 오면) 저도 모르게 두 손으로 받고 있더라고요"라며 장항준 감독을 향한 특급 존경심을 드러낸다.

이어 설현은 "감독님과 꼭 한번은 같이 해보고 싶다. 존경한다"라며 장항준에 대한 리스펙을 드러내더니 "감독님 연락 기다리겠습니다"라는 말로 심쿵을 유발한다. 그런가 하면, 장항준 감독과 절친으로 알려진 장현성은 "날 잊지 말아 주고"라고 거듭 당부해 웃음을 더한다. 김민재는 "김민재라는 배우가 있습니다"라며 초심 모드를 발동해 존재감을 어필한다. 코미디언 장도연은 "제발 한 번만 써주세요, 제발!"이라며 간절한 호소를 펼쳐 폭소를 안긴다.

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이처럼 배우부터 코미디언까지 '거장항준'을 향한 열띤 응원과 러브콜을 쏟아내며 '0순위 감독'으로 떠오른 장항준에 대한 리스펙을 드러낸다. 이에 과연 '거장항준'에 당당히 이름을 올릴 주인공은 누구일지 관심이 쏠린다.

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한편, SBS가 준비한 새로운 시네마틱 토크 예능 '거장항준'은 오는 10월 15일(목) 오후 9시 SBS에서 첫 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com