이휘재, 오늘(8일) ‘슈돌’ 출연했던 父 발인…동료 지인들도 장지까지 함께

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 이휘재가 오늘(8일) 아버지의 마지막 길을 배웅한다. 지난 6일 부친상을 당한 뒤 이틀간 빈소를 지킨 그는 가족과 가까운 지인들의 배웅 속에 발인을 치렀다.

이휘재의 부친 고 이강일 씨의 발인은 8일 오전 9시 서울 한양대학교병원 장례식장에서 엄수됐다. 장지는 서울추모공원이다.

고인은 지난 6일 향년 87세로 별세했다. 이휘재는 누나들과 함께 상주로 이름을 올리고 빈소를 지키며 조문객을 맞았다.

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연예계 지인들도 빈소를 찾아 이휘재를 위로한 것으로 전해졌으며 일부는 장지까지 함께해 고인의 마지막 길을 배웅할 예정이다.

고 이강일 씨는 과거 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 대중에게도 익숙한 얼굴이다. 이휘재가 쌍둥이 아들 서언·서준과 함께 프로그램에 출연하던 당시 할아버지와 손주들이 함께 시간을 보내는 모습이 방송에 담기며 화제를 모았다.

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이후 건강이 악화된 고인의 모습도 방송을 통해 공개됐다. 기억을 잃어가던 아버지가 서언과 서준을 알아보지 못하는 모습에 이휘재가 눈물을 흘리는 장면은 시청자들의 안타까움을 자아내기도 했다.

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이휘재는 2023년 모친상을 치른 데 이어 약 3년 만에 다시 부친상까지 겪게 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com