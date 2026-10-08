강승윤, 월 저작권료 억대 찍었는데 "아이돌로 번 돈이 더 많아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 위너 강승윤이 놀라운 저작권료 수익을 밝혔다.

최근 장재인의 유튜브 채널에서는 '성공한 동생한테 한강 라면 얻어먹기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장재인은 Mnet '슈스케2' 인연인 강승윤을 만나 저작권료에 대해 물었다. 장재인은 "작곡하고 저작권료 어떻게 들어왔냐"며 "난 지금은 들어오지도 않는다. 많이 들어왔을 때 기억만 있다. 아마 국산 중형차 두 대 값 정도다. 그래도 몇 천 들어온 것"이라 솔직히 밝혔다.

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강승윤은 "'REALLY REALLY' 부터는 내가 낸 타이틀들이 다 1등을 했다. 가장 많이 들어왔을 때는 억대가 들어왔다. 2년 정도는 한 달에 그래도 몇천만 원 정도는 지속적으로 들어왔다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

장재인은 "그러면 아이돌 생활하면서 번 돈이 더 크냐, 저작권료가 더 크냐"고 물었고 강승윤은 "아이돌 생활하면서 번 돈이 당연히 크다. 공연 수익이나 광고 수익이나 이런 게 더 크다. 근데 저작권도 그 당시에는 못지않게 큰 파이였긴 하다. 지금은 저작권이 너무 떨어진 상태니까"라고 솔직히 밝혔다.

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장재인은 "그게 시간이 지나면 떨어진다. 슬프다"고 토로했고 강승윤은 "들을 사람이 많이 들을 때만 들어오는 것"일 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com