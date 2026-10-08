"송지은 뒷전에 윤소희만 칭찬"..박위 가족, 이번엔 명절 '며느리 홀대' 논란 [SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 박위의 갑질 논란이 장기화되고 있는 가운데, 이번엔 박위 가족의 명절 영상이 도마에 올랐다.

박위는 지난 2024년 9월 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 '시댁에서 맞이한 첫 추석!'이라는 제목의 영상을 공개했다. 당시 추석은 송지은이 혼인신고 후 처음으로 시댁에서 맞이한 명절이었다.

영상 초반부터 눈길을 끈 건 배우 윤소희의 등장이었다. 윤소희는 박위 집에서 편안한 옷을 입고 박위 부모님과 함께 박위, 송지은을 맞았다. 윤소희는 박위 아버지 박찬홍 PD의 수양딸로, 박PD가 연출한 tvN 드라마 '기억'에 출연한 바 있다.

Advertisement

박위는 "아빠, 소희가 저렇게 있으니까 아빠 딸 집에 온 것 같다"라고 말했고 송지은도 "원래 있었던 사람처럼"이라며 맞장구쳤다.

잠시 후 박위 어머니는 명절 음식을 한 상 차렸고 박위 가족과 윤소희는 식탁에 앉아 식전 기도를 했다. 박위는 "추석에 사랑하는 소희와 지은이, 그리고 어머니 아버지. 행복한 시간 가질 수 있게 해주셔서 감사하다"라고 말했다.

Advertisement

박위는 송지은과 윤소희를 카메라로 담으며 "이 투샷을 보네"라고 말했고, 윤소희는 자신을 스스로 "새 언니"라고 표현했다. 송지은은 "(박)진희 언니도 시누이고 소희 씨도 시누이고, (시누이가) 진짜 많다"라고 말했고 박위 어머니도 "근데 시누이들이 너무 좋다"라고 반응했다.

Advertisement

누리꾼들은 박위가 식전 기도 중 윤소희 이름을 먼저 언급한 점과 송지은만 다른 식기를 사용한 점 등을 지적하며 송지은을 소외한 것 아니냐는 반응을 보였다. 또 박위 부모님이 고등학교 졸업 후 대학에 진학하지 않은 송지은 앞에서 카이스트 출신 윤소희에게 "소희가 머리가 좋아"라고 칭찬한 점, 박위 동생이 영상통화 말미 윤소희에게만 인사한 점 등도 언급됐다.

Advertisement

이 영상에는 "아무리 윤소희를 아꼈어도 아들이 결혼했고 며느리가 생겼으면 이제 부르지 말아야지", "가장 귀한 손님인 며느리를 제일 격하게 반기는 건, 강아지인 기억이구나", "이건 송지은에 대한 예의가 아니다", "제가 저 상황이었으면 저런 웃음 절대 안 나올 것 같은데… 이거 진짜 너무 무례한 거 아니에요?" 등의 댓글이 쏟아졌다.

한편 박위는 지난 8월 자신이 KTX에서 하차 과정에서 넘어지는 사고를 당했다면서, 당시 휠체어 리프트 이용을 돕던 공익근무요원을 공개 저격해 논란이 됐다. 공익근무요원의 발에 걸린 게 넘어진 이유라며, 당시 폐쇄회로(CC)TV까지 공개한 것. 박위는 즉시 영상을 삭제하고 사과했지만 CCTV입수 경로, 갑질과 인성 문제 등으로 논란이 번졌고 이 여파로 강연이 줄취소되는 후폭풍을 겪고 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com