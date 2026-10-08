누나 7명·8자매 막내까지…‘나솔’ 34기 첫날부터 ‘5女→영호’ 몰표 터졌다[종합]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기가 첫 방송부터 심상치 않은 러브라인을 예고했다. 누나만 7명인 막내아들부터 8자매 막내딸까지 '다둥이 특집'다운 가족사가 쏟아진 가운데, 첫인상 선택에서는 'K-장녀' 순자와 현숙이 남자들의 표를 정확히 반씩 나눠 가졌다. 반면 여자들의 마음은 영호 한 사람에게 대거 쏠리며 초반부터 '5대1' 구도가 만들어졌다.

7일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 솔로나라 최초로 형제자매가 셋 이상인 출연자들이 모인 34기 '다둥이 특집'이 시작됐다.

첫 등장부터 가족 규모가 남달랐다. 영수는 듬직한 체격 때문에 장남으로 예상됐지만 실제로는 누나만 7명을 둔 8남매의 막내아들이었다. 첫째 누나와는 무려 18세 차이다.

Advertisement

'누나들의 사랑을 독차지하며 자랐을 것 같다'는 예상과 달리 영수는 "누나 일곱에 아들 하나면 머슴"이라며 어린 시절부터 밭일을 했다고 털어놨다. 집에서는 끊임없이 성공과 효도를 강조받았다고 밝혀 '귀한 막내아들'의 반전을 보여줬다.

영호는 3남매 중 장남이었다. 영식과 광수는 각각 누나 둘을 둔 막내였고 영철은 누나 둘과 여동생 사이에서 자랐다. 특히 영철은 누나들과 가까이 지내며 여성들이 어떤 부분에서 서운함을 느끼는지 자연스럽게 배웠다고 자신감을 드러냈다. 상철은 형과 여동생을 둔 2남 1녀 중 둘째였다. S반도체 제조 회사에 재직 중이라는 사실까지 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

솔로녀들의 가족사도 만만치 않았다.

Advertisement

가장 강렬한 사연을 공개한 건 영숙이었다. 영숙은 무려 8자매의 막내로 첫째 언니와는 20세 이상 차이가 난다고 밝혔다. 이미 조카가 결혼해 아이를 기다리고 있어 자신은 결혼도 하기 전에 '이모할머니'가 될 예정이라고 했다. 과거 결혼까지 생각했던 연인이 있었지만 아직 결혼하지 않은 언니들이 있다는 이유로 부모에게 "순서대로 가야 한다"는 이야기를 들었고 결국 해당 연인과 헤어졌다는 사연도 공개했다.

Advertisement

다만 제작진이 입소 후에야 '다둥이 특집'이라는 사실을 알려주자 영숙은 다소 황당한 반응을 보였다. 그는 "다둥이 특집이면 나가기 싫다고 했었다"며 담당자에게 클레임을 이야기해야 할 것 같다고 솔직하게 털어놨다.

정숙은 입소부터 예상하지 못한 사고를 겪었다. 회계사인 정숙은 솔로나라에 들어오던 중 발을 헛디뎌 손으로 벽을 짚었고 결국 손가락 골절 진단을 받았다. 처음에는 뼈가 부러진지도 모르고 촬영장에 들어왔지만 병원에서는 수술이 필요하다는 이야기를 들었다. 그럼에도 치료를 받은 뒤 다시 솔로나라로 돌아오며 강한 의지를 보여줬다.

Advertisement

순자는 4남매 중 장녀였다. 막내와는 10살 차이로 실제 어린 동생들의 기저귀를 갈고 유치원까지 데려다주며 사실상 '작은 엄마' 역할을 했다고 밝혔다. 현숙 역시 여동생과 남동생을 둔 장녀였다.

영자는 남동생 둘을 둔 장녀로 6년 차 한의사라는 직업과 함께 과거 10세 연하 대학생과도 연애해봤다고 밝혀 관심을 모았다. 자신은 마음에 드는 사람이 생기면 적극적으로 움직이는 '직진형'이라고도 소개했다.

옥순은 언니와 남동생 사이에서 자란 둘째였다.

Advertisement

출연자들의 가족 내 위치가 공개된 뒤 진행된 첫인상 선택에서는 묘한 결과가 나왔다. 6명의 솔로남 표가 단 두 명에게만 쏠린 것.

누나를 둔 집안의 막내인 영수, 영식, 광수는 모두 장녀 순자를 선택했다. 반면 영호, 영철, 상철은 현숙에게 향했다. 순자와 현숙이 각각 3표씩을 받으며 첫날부터 공동 인기녀에 등극한 가운데 영숙, 영자, 옥순은 0표를 받았다. 정숙은 당시 병원에 있어 첫인상 선택에 참여하지 못했다.

흥미로운 점은 순자와 현숙 모두 '장녀'라는 공통점이다. 막내로 자란 남자 출연자들이 자연스럽게 자신을 챙겨줄 것 같은 장녀 순자를 선택하면서 '가족 내 포지션이 실제 이성 취향에도 영향을 미치는 것 아니냐'는 흥미로운 그림까지 만들어졌다.

하지만 첫인상 선택이 끝난 뒤 분위기는 완전히 뒤집혔다. 이번에는 여자들의 시선이 영호에게 쏠렸다.

영호는 물을 챙겨주고 춥다는 말이 나오자 즉시 실내 온도를 살피는 등 자연스럽게 주변 사람을 챙기는 모습을 보여줬다. 3남매 중 장남인 그는 굳이 앞에 나서지 않으면서도 필요한 일을 먼저 파악하는 행동으로 순식간에 'K-장남' 매력을 드러냈다.

결과는 압도적이었다. 영숙과 옥순, 순자, 영자, 정숙까지 무려 5명이 영호를 1순위 호감남으로 꼽았다. 첫인상 선택에서는 순자와 현숙이 남성 표를 독식했지만 정작 여성들의 마음은 영호 한 사람에게 집중된 것.

다둥이 특집이라는 사실에 불만을 드러냈던 영숙마저 영호에게 마음이 향했다. 그는 막상 와서 사람들을 만나보니 괜찮은 것 같다며 태도를 바꾸기도 했다.

순자의 생활력도 또 다른 호감 포인트로 떠올랐다. 숙소에서 방을 정할 때 먼저 구조를 살핀 뒤 인원을 나누고 장보기를 자원했다. 마트에서도 필요한 물품과 가격을 꼼꼼하게 비교하며 장녀다운 모습을 드러냈다. 함께 장을 본 영철과 광수 역시 이런 순자의 똑 부러 진 행동에 좋은 인상을 받은 모습이었다.

첫 방송부터 '장녀 몰표'와 '장남 몰표'라는 독특한 구도가 만들어진 가운데 34기는 이제 자기소개를 앞두고 있다. 여성 5명의 선택을 받은 영호가 자기소개 이후에도 '원톱 인기남' 자리를 지킬지, 첫인상 3표씩을 받은 순자와 현숙의 양강 구도가 이어질지가 최대 관전 포인트로 떠올랐다.

34기 첫 방송은 수도권 유료방송가구 기준 SBS Plus·ENA 합산 평균 시청률 3% 후반대를 기록했고 분당 최고 시청률은 4.7%까지 올랐다. 최고의 1분은 현숙이 솔로나라에 처음 등장하는 장면이 차지했다.

33기 모태솔로 특집이 최종 두 커플을 만들고도 현실 커플 0쌍으로 끝난 가운데 바통을 이어받은 34기 '다둥이 특집'은 시작부터 장녀와 장남에게 표심이 몰리는 색다른 그림을 만들며 시청자들의 도파민을 다시 자극하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com