정현규, 막말·태도 논란 속 '데블스플랜3' 재등장...장동민→하석진과 맞붙는다 [공식]

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[스포츠조선 이우주 기자] 데블스 플랜3 역대급 라인업이 공개됐다.

'데블스 플랜 시즌3'는 역대 우승자부터 서바이벌 최상위 포식자들이 총출동한 꿈의 라인업을 완성했다. 특히 시리즈 최다 인원이자 두뇌 서바이벌 예능을 제패한 16명의 최강 플레이어들이 출격한다는 점에서 주목된다. 두뇌 서바이벌 팬들이 염원했던 톱티어 플레이어들이 출격한다는 점에서 다시 한 번 시작될 악마의 세 번째 계획이 기대된다.

먼저 '서바이벌의 신' 장동민이 다시 게임에 나선다. '더 지니어스: 블랙 가넷'을 시작으로 '더 지니어스: 그랜드 파이널', '소사이어티 게임2', '피의 게임3', '베팅 온 팩트'까지 5연속 서바이벌 우승이라는 전무후무한 기록을 가진 그가 '데블스 플랜 시즌3'에 출연한다.

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세계적인 프로게이머에서 현재 누적 상금 30억 원의 최정상 프로 포커 플레이어로 거듭난 홍진호도 도전장을 던진다. 뛰어난 플레이로 '더 지니어스: 게임의 법칙' 정상을 차지했던 그가 다시 한 번 우승에 도전한다. 두뇌 서바이벌의 '레전드 연합'으로 불리는 '장오 연합' 장동민, 오현민이 재회한다. '더 지니어스: 블랙 가넷', '더 지니어스: 그랜드 파이널'을 통해 냉철한 전략과 치밀한 계산 능력을 보여줬던 카이스트 출신 '인간 계산기' 오현민의 등판도 서바이벌의 열기를 더할 예정이다.

'데블스 플랜' 역대 우승자와 활약을 펼쳤던 플레이어들도 가세했다. 날카로운 통찰력과 흔들리지 않는 정공법으로 시즌1 우승을 차지한 하석진이 초대 우승자의 자존심을 건다. 시즌1에서 공격적이고 변칙적인 플레이로 임팩트를 선사했던 김동재가 월드클래스 포커 플레이어가 된 후 다시 '데블스 플랜'으로 돌아온다. 시즌2인 '데블스 플랜: 데스룸'에서 우승한 정현규도 다시 한 번 자신의 실력을 증명하기 위해 출연한다. 특히 정현규는 지난 시즌에서 타 출연자에게 "너 산수할 줄 아냐" 등의 막말을 하고 우승 밀어주기 의혹까지 받았기에 이번 시즌 재출연에 더욱 관심이 모아진다.

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대학을 만 16세에 조기 입학한 수재이자 '피의 게임2', '피의 게임3' 등에서 집요한 분석력과 계산력을 보여준 래퍼 서출구도 합류한다. '?피의 게임2?'에서 '서바이벌 게임 체인저'의 면모를 발휘한 유리사도 함께 한다. 유리사는 IQ 156이자 멘사 상위 1%로 포커 입문 6개월 만에 아시아 레이디스 부문 대회를 우승했다.

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'대탈출' 시리즈의 신들린 추리력의 소유자 슈퍼주니어 신동, '소사이어티 게임'에서 압도적인 지능 플레이를 선보인 서울대 박사 출신의 구글러 현경렬, '더 타임 호텔' 우승자이자 노스웨스턴 대학 출신 브레인 존박이 가세해 밀도 높은 심리전을 예고한다. 이외에도 '여고추리반'의 핵심 브레인 재재, 연예계 대표 보드게임 마니아인 18년 차 래퍼 넉살, 서울대 출신의 스타 강사이자 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 출연자 이도, 프랑스 명문 대학 출신으로 4개 국어를 구사하는 언어 천재 싱어송라이터 스텔라장, 그리고 사내 서바이벌을 평정하고 각종 보드게임 대회를 휩쓴 숨겨진 강자 정원영까지 합류해 그 어디서도 볼 수 없었던 두뇌싸움과 심리전을 펼친다.

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'데블스 플랜 시즌3' 정종연 PD는 "프랜차이즈 역사상 가장 강력한 출연자들과 함께 돌아왔다"면서 "우승 경력자들이 즐비한 경쟁자들 속에서 서바이벌에 처음으로 출연한 플레이어들의 활약상을 기대해주시면 좋겠다"라고 밝혀 기대를 더했다.

역대 우승자부터 서바이벌 최상위 포식자들이 총출동해 두뇌 게임 도파민을 터뜨릴 넷플릭스 예능 '데블스 플랜 시즌3'는 올 4분기 넷플릭스를 통해 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com