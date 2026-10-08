김다현 면박 줬던 심수봉, 논란 후 첫 방송서 심경 "내 음악은 공감과 위로"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 심수봉이 후배 가수 김다현을 향한 발언으로 논란에 휩싸인 이후 처음으로 방송을 통해 시청자들과 만났다.

지난 7일 방송된 EBS '스페이스 공감'에는 데뷔 48주년을 맞은 심수봉이 출연해 자신의 음악 인생을 돌아보고 관객들에게 위로의 메시지를 전했다.

이날 심수봉은 '남자는 배 여자는 항구', '그때 그 사람', '미워요', '비나리', '백만송이 장미' 등 오랜 세월 사랑받아 온 대표곡들을 잇따라 선보였다.

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특히 피아노로 '왕벌의 비행'을 연주하는가 하면, 직접 기타를 연주하며 '내 님의 사랑은'을 열창하는 등 싱어송라이터로서의 음악적 역량을 드러냈다. '품어줄 안아줄'을 비롯한 다양한 곡으로 관객들과 호흡하며 무대를 채웠다.

무대 사이사이에는 굴곡진 인생사를 털어놓기도 했다. 심수봉은 "인생의 굴곡마다 음악이 큰 힘이 되었고, 음악이 있어서 인생사를 버틸 수 있었다"며 음악이 자신에게 갖는 특별한 의미를 밝혔다.

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이어 "어렸을 적 아버지가 일찍 돌아가셔서 평생 홀어머니와 외롭게 살았다. 그래서 내 노래에는 쓸쓸함이 배어 있다"고 고백했다.

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자신의 음악을 관통하는 정서로는 '공감과 위로'를 꼽았다. 심수봉은 "내 음악의 색깔은 모두 하나, 바로 '공감과 위로'"라며 "지금 이 순간에도 고단하고 슬픈 인생에 대해 공감과 위로를 드리고 싶다"고 전했다.

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특히 '무궁화'에 얽힌 사연을 이야기하면서는 팬들에게 고마움을 표현했다. 그는 "그 노래 덕분에, 그리고 가장 절실하게 필요했던 여러분의 변치 않는 사랑이 저를 구해주셨다"고 말했다.

최근 후배 가수를 향한 발언으로 구설에 올랐던 심수봉이 음악을 통해 '공감과 위로'를 강조했다는 점에서 이번 방송은 더욱 눈길을 끌었다.

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앞서 심수봉은 지난달 20일 전북 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트페스티벌'에서 자신보다 먼저 무대에 오른 김다현을 공개적으로 비판해 논란을 일으켰다.

당시 심수봉은 "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 것 같다"며 "노래를 들으면서 너무 힘들었다. 앞으로 내 앞에 저 선수는 내보내지 말아 달라"고 발언했다.

이어 "노래는 그렇게 함부로 하는 게 아니다. 인생 경험도 하고 고생도 해봐야 한다"며 후배 가수를 향한 불편한 심기를 드러냈다.

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해당 발언이 알려지자 54세 어린 후배 가수를 공개적인 자리에서 면박 줬다는 비판이 쏟아졌다. 논란이 확산하자 심수봉은 다음 날인 21일 공식 사과문을 발표했다. 그는 "적절하지 않은 순간에 상식을 벗어난 말을 뱉었다. 입이 열 개라도 할 말이 없다"며 "특정인을 망신 주기 위한 것은 아니었지만 어른으로서 후배 가수의 마음에 상처를 준 것은 분명 잘못했다"고 고개를 숙였다.

이후 김다현 역시 심수봉과 직접 통화한 사실을 밝히며 "선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 따뜻한 위로도 해주셨다. 저는 마음 잘 추스를 테니 걱정하지 마시라"고 전해 논란은 일단락됐다.

한편 심수봉은 오는 31일 강원도 원주 백운아트홀에서 단독 콘서트 '더 심수봉 쇼'를 개최하고 관객들과 만날 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com