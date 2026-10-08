유승호, 2살 연상 ♥임세주와 6년째 열애중…서교동·파주 데이트 포착

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 유승호와 임세주가 6년째 조용한 만남을 이어오고 있는 것으로 전해졌다. 두 사람은 드라마에서 처음 인연을 맺은 뒤 실제 연인으로 발전해 오랜 시간 교제를 이어온 것으로 알려졌다.

8일 이데일리 보도에 따르면 유승호와 임세주는 2020년부터 6년째 열애 중이다.

두 사람의 첫 만남은 같은 해 방송된 tvN 드라마 '메모리스트'였다. 유승호는 극 중 동백 역을, 임세주는 이슬비 역을 맡아 같은 작품에서 호흡을 맞췄다. 작품을 계기로 가까워진 두 사람은 자연스럽게 연인 관계로 발전한 것으로 전해졌다. 이후 연기라는 공통분모를 바탕으로 조용히 만남을 이어왔고 가까운 지인들에게만 교제 사실을 알린 채 장기 연애를 이어왔다고 한다.

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오랫동안 비공개로 만남을 이어온 만큼 두 사람의 열애 사실을 아는 이들은 많지 않았던 것으로 전해졌다. 다만 최근에는 연예계 관계자들 사이에서도 두 사람의 관계를 알고 있는 이들이 조금씩 늘어난 것으로 알려졌다.

데이트 역시 비교적 편안한 방식으로 이어왔다. 보도에 따르면 두 사람은 서울 마포구 서교동 일대에서 유승호의 반려견과 함께 산책을 즐기기도 했고 경기도 파주 일대에서도 함께 시간을 보내는 모습이 포착된 것으로 전해졌다.

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유승호는 대표적인 아역 배우 출신 스타다. 2000년 MBC 드라마 '가시고기'로 데뷔한 뒤 영화 '집으로...'를 통해 대중에게 강한 인상을 남겼다. 이후 '무사 백동수', '복수가 돌아왔다', '꽃 피면 달 생각하고', 영화 '조선마술사', '봉이 김선달' 등에 출연하며 성인 배우로도 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다.

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최근에는 무대 활동까지 영역을 넓히며 연극 '엔젤스 인 아메리카', '킬링시저' 등에 출연했다.

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임세주는 가수로 먼저 연예계에 데뷔한 뒤 배우로 전향한 이력의 소유자다. 2011년 '해오라'라는 이름으로 가수 활동을 시작했고 2014년부터 본격적으로 연기 활동을 시작했다. 이후 영화 '장수상회', '왓칭'을 비롯해 드라마 '캐리어를 끄는 여자', '우리 갑순이', '황금빛 내 인생', '하나뿐인 내편', '좀비탐정', '살인자ㅇ난감', '라이딩 인생' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

특히 두 사람이 2020년 '메모리스트'를 통해 만난 뒤 올해까지 6년째 교제를 이어오고 있다는 점에서 관심이 쏠리고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com