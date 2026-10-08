[SC-BIFF] "子호나스는 감독 안 되길 바랐는데"…알폰소 쿠아론 감독, 父의 마음으로(종합)

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 알폰소 쿠아론 감독이 자신과 같은 길을 걷게 된 아들 호나스 쿠아론 감독에 대한 애틋한 응원과 지지를 보였다.

8일 오전 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 특별상영 부문으로 초청된 '그래비티'의 알폰소 쿠아론 감독과 그의 아들이자 월드 시네마 부문에 초청된 '가바초 챔피언'의 호나스 쿠아론 감독의 기자회견이 열렸다.

2001년 '이 투 마마'로 2001 베니스국제영화제 각본상을, 2018년 '로마'로 2018 베니스영화제 황금사자상을 받으며 세계 영화계의 정점에 이름을 새긴 쿠아론 감독은, 2013년 '그래비티'와 '로마'로 아카데미 감독상을 두 차례나 거머쥔 할리우드의 대표적인 감독이다. 인물에 집중하는 촬영, 절제된 편집과 연출로 관객을 인물의 시간과 감정 속에 깊숙이 끌어들여 온 알폰소 쿠아론 감독이 자신의 영화적 선택을 부산 관객과 나누며 의미를 더했다.

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또한 알폰소 쿠아론 감독의 아들이자 올해 '가바초 챔피언'을 부산에서 선보이게 된 호나스 쿠아론 감독은 '그래비티' 각본 이후 2015년 '디시에르토', 2023년 '내 친구 추파카브라' 등을 연출하며 자신만의 필모그래피를 완성 중이다.

이날 알폰소 쿠아론 감독(이하 알폰소 감독)은 "평소 부산을 정말 좋아하는데 이렇게 부산영화제에 초청을 받아 너무 감사하다"고 말문을 열었다.

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호나스 쿠아론 감독(이하 호나스 감독)은 "한국 영화의 엄청난 팬이다. 내 영화를 한국 관객에게 선보이게 돼 너무 기뻤다"며 "최근 본 한국 영화 중 공감을 하고 실제 내 영화에 녹여내고 싶은 작품도 있다. 내가 한국 영화를 좋아하는 이유는 관객과 연결성을 가져가면서 주제 의식이 확고하고 또 유머를 잃지 않는다는 것이다. 장르에 유머를 녹여낸 부분이 돋보이는 작품이 많고 그러한 한국 영화를 정말 존경한다. '괴물'부터 '기생충' '호프' '어쩔수가없다'까지 전부 봤다. 내 둘째 아들도 한국 영화를 정말 좋아한다. 특히 '부산행'을 좋아하는데 부산영화제를 오기 위해 KTX를 타면서 '부산행'이 떠올라 흥분됐다"고 남다른 애정을 전했다.

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부자간 감독으로서 평가도 남달랐다. 알폰소는 아들 호나스에 대해 "호나스가 성장 하고 있었을 때 정말 많은 것을 가르쳐줬다. 극장도 같이 갔고 영화를 많이 보여주기도 했다. 다만 영화 관련된 학업은 안 하길 바랐다. 호나스가 세상을 보는 넓은 눈을 보길 바랐다. 영화를 많이 보면 모든 게 레퍼런스로 보인다. 삶을 봐야 하는데 삶이 된 영화를 자신의 레퍼런스로 삶게 된다. 어쩌면 내 안에 아들을 걱정하는 아버지의 마음이 컸을 수도 있다. 영화를 통해 실패, 좌절, 꿈을 짓밟힌 느낌을 겪게 될 것인데 그럼에도 계속 나아가야 하는 순간이 반복된다. 내 아들은 그런 상처를 안 겪길 바라는 아버지의 마음도 있었을 것 같은데, 이제 끝났다. 이미 영화 감독의 삶을 살게 됐으니"라고 웃었다.

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이어 "실제로 호나스는 세트장에서 자랐다고 했을 정도로 내 영화 현장에서 밀접하게 자랐다. 그런데 어느덧 나와 다른 고유의 언어로 영화를 만들고 있더라. 첫 번째 데뷔작은 스틸 사진으로 영화를 만들었고 두 번째는 '그래비티'를 기반으로 한 작품이었다. 정말 대단했다. 아들을 통해 내 영화도 영향이 간 부분이 있다. 아들은 관객을 중요하게 생각하는 감독이다. 주제에 포커스를 맞추는 영화를 만드는데, 그걸 시각화 하는데 탁월한 감독이다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

아버지 알폰소를 향한 존경심은 아들 호나스를 움직이게 만들었다. 호나스는 "아버지는 내게 어릴 때 영화를 많이 보여줬다. 덕분에 내 삶엔 항상 영화가 있었다. 그런 부분에서 자연스럽게 흡수가 됐다. 아버지가 영화를 너무 좋아하고 사랑하기 때문에 영화를 보면서 같이 애정을 가지게 됐다. 어릴 때 클래식 영화는 물론 액션까지 다양한 영화를 보고 자랐다. 그걸 보면서 내가 좋아하는 장르를 찾게 됐고 그게 '그래비티'로 이어지게 됐다. 아버지가 내 모든 것의 자양분이 된 셈이다. 내 원칙을 만든 사람이다"며 "다만 아버지는 영화를 공부하지 않길 바랐다. 그래서 처음에는 영화 대신 사진에 집중했고 프랑스 영화의 스틸을 촬영하기도 했지만 결국 영화를 좋아하다보니 영화 감독을 하게 됐다"고 밝혔다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com