도경완, '장윤정♥ 남편' 후광에 솔직 심경.."열등감 사라지진 않아" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 도경완이 톱 가수 장윤정의 남편으로 주목받는 것에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

8일 KBS2 '신상출시 편스토랑' 측은 장윤정과 도경완이 출연하는 방송의 선공개 영상을 공개했다.

장윤정은 도경완을 물끄러미 바라보며 "남편이 짠할 때가 있다. 다 잘하고 괜찮은 남자인데 나를 만나 이래저래 남의 이름 뒤에 서게 한 것 같은 마음이 크게 들 때가 있다"라고 털어놨다. 이어 "자존감이 굉장한 사람인데 그렇지 않은 척 살려니 얼마나 힘들까 싶다"라며 도경완을 안쓰러워했다.

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도경완은 "열등감 같은 감정이 완전히 소거가 됐느냐? 그건 아니다"라고 솔직하게 밝혔고 장윤정도 "그렇지"라며 고개를 끄덕였다.

그런가 하면 장윤정은 "우린 연애를 되게 짧게 했다. 비밀연애를 하다가 빨리 결혼했다"라며 4개월간 연애한 후 결혼했다고 떠올렸다. 당시 장윤정은 34살, 도경완은 32살이었다고. 장윤정은 "이 사람은 내가 안쓰러웠을 거다. 한참 힘든 일 있었을 때였다"라고 덧붙였다. 장윤정은 2013년 5월 결혼을 앞두고 어머니와 남동생과 금전 문제 등을 겪으며 불화에 휩싸인 바 있다.

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한편 장윤정과 도경완은 2013년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com