'100억 건물주' 장성규, 차 수리비만 738만 원…결국 SOS "카푸어의 삶"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 방송인 장성규가 고가의 차 수리비에 SOS를 청했다.

장성규는 8일 "공식센터에 가니 차 수리비가 좀 부담스러운데 혹시 사설에서 고치면 얼마나 될까요? 카푸어의 삶"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속 견적서에는 워터펌프를 비롯해 서머스탯, 압력 센서, 체인지오버 밸브 등 다양한 부품 교체 내역이 적혀 있다. 부품비만 약 370만 원에 달했고 공임 300만 원이 추가됐다. 여기에 부가세까지 더해지면서 총액은 무려 737만9161원으로 책정됐다.

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장성규는 700만 원이 넘는 수리비에 놀란 듯 "혹시 사설에서 고치면 얼마나 될까요?"라며 도움을 요청했다. "카푸어의 삶"이라는 자조 섞인 표현까지 덧붙이며 고가의 차량 유지비에 대한 부담을 드러냈다.

한편, 장성규는 2014년 비연예인과 결혼해 두 아들을 두고 있으며, 방송과 라디오, 예능 프로그램을 오가며 활발히 활동 중이다. 그는 2021년 8월 서울 강남구 청담동 소재 건물을 65억 원에 매입한 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다. 현재 해당 건물의 시세는 100억 원대를 넘는 것으로 전해졌다.

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.wjlee@sportschosun.com