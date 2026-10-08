이천수♥심하은, '존스홉킨스 영재' 첫째 딸 이어 막내딸은 '단독 CF 모델'

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[스포츠조선 이지현 기자] 전 축구선수 이천수와 모델 출신 심하은 부부의 막내딸 이주율 양이 공익광고 모델로 나섰다.

심하은은 8일 자신의 SNS에 막내딸 주율 양의 광고 촬영 현장을 담은 영상을 공개하며 근황을 전했다.

심하은은 "엄마 동행 없이 열일했던 우리 막내딸. 대견하고 좋은 기회 주셔서 감사합니다"라며 딸을 향한 애정을 드러냈다.

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이어 "촬영 스케치. 감독님 말씀 경청, 대기, 컷. 오구오구 잘한다"라는 글과 함께 촬영 현장에서 의젓하게 임무를 수행하는 딸의 모습을 공개했다.

공개된 영상에는 서울시 수돗물 브랜드 '아리수' 공익광고 촬영에 참여한 주율 양의 모습이 담겼다.

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주율 양은 촬영장에서 감독의 지시를 듣고 카메라 앞에서 자연스럽게 연기를 펼치는가 하면, 대기 시간에도 차분한 모습을 보였다. 특히 엄마의 동행 없이 홀로 촬영 일정을 소화했다는 점에서 더욱 눈길을 끌었다.

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영상에는 '주율이 공익광고 찍었어요', '엄마 미국 가 있는 사이 촬영 일정', '씩씩하게 촬영하고 왔던 주율이에요'라는 자막도 담겼다.

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이를 본 누리꾼들은 "인형 같다", "주율이 너무 예쁘다", "축하해, 온에어만 기다려" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.

이천수와 심하은 부부는 앞서 첫째 딸 이주은 양의 남다른 재능으로도 화제를 모은 바 있다.

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주은 양은 지난해 미국 존스홉킨스대학교가 후원하는 영재 발굴 프로그램 CTY(Center for Talented Youth)에 합격했다는 소식이 전해지며 관심을 받았다. CTY는 우수한 학업 능력을 지닌 학생들을 대상으로 심화 교육 기회를 제공하는 프로그램이다.

첫째 딸이 학업 분야에서 두각을 드러낸 데 이어 막내딸까지 광고 모델로 활동 영역을 넓히면서 이천수·심하은 부부의 자녀들이 잇달아 주목받고 있다.

한편 이천수와 심하은은 2012년 결혼해 슬하에 첫째 딸 주은 양과 쌍둥이 남매 태강 군, 주율 양을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com