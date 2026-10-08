[속보] '나랏말싸미' 조철현 감독, 담도암 투병 끝 오늘(8일) 별세…향년 67세

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '나랏말싸미'를 연출한 조철현 감독이 담도암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 67세.

8일 영화계와 유족에 따르면 조철현 감독은 이날 새벽 별세했다. 고인은 지난 2월 담도암 진단을 받은 뒤 약 8개월간 투병 생활을 이어온 것으로 알려졌다.

1959년생인 고인은 30년 넘게 한국 영화계에 몸담으며 기획과 제작, 시나리오 집필 등 다양한 분야에서 활약했다.

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특히 이준익 감독과 오랜 기간 호흡을 맞추며 '황산벌'(2003), '구르믈 버서난 달처럼'(2010), '평양성'(2011) 등의 제작과 기획, 각본에 참여했다. 송강호와 유아인이 주연한 영화 '사도'(2015)의 각본에도 이름을 올렸다.

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이 밖에도 '달마야 서울 가자'(2004), '즐거운 인생'(2007), '님은 먼 곳에'(2008) 등을 제작하며 한국 영화계에 굵직한 발자취를 남겼다.

오랜 시간 영화 제작자로 활동한 고인은 2019년 '나랏말싸미'를 통해 60세의 나이에 감독으로 데뷔했다.

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'나랏말싸미'는 세종대왕의 훈민정음 창제 과정을 그린 사극으로, 송강호가 세종대왕을, 박해일이 신미 스님을, 고 전미선이 소헌왕후를 연기했다.

특히 이 작품은 배우 전미선의 유작으로도 기억되고 있다. 전미선은 영화 개봉을 약 한 달 앞둔 2019년 6월 세상을 떠났으며, 당시 조 감독은 언론시사회에서 고인을 떠올리다 목이 메어 말을 잇지 못하기도 했다.

전미선은 사후인 2019년 한국영화제작가협회상에서 '나랏말싸미'로 여우조연상을 받았다.

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다만 '나랏말싸미'는 개봉 당시 한글 창제 과정에서 신미 스님의 역할을 부각했다는 이유로 역사 왜곡 논란에 휩싸이기도 했다. 결국 누적 관객 약 96만 명을 기록하며 흥행에서는 아쉬움을 남겼다.

당시 조 감독은 논란에 대해 세종대왕을 폄훼하려는 의도가 없었다고 해명했다. 그는 세종대왕의 위대함과 한글 창제 과정에 담긴 고뇌를 보여주고 싶었다는 취지로 설명하며, 작품의 진심을 충분히 전달하지 못한 데 대한 아쉬움도 드러냈다.

평생 영화와 역사를 향한 관심을 작품으로 풀어냈던 고인은 오랜 제작 활동 끝에 연출자로 새로운 도전에 나섰지만, 감독 데뷔 7년 만에 영면에 들게 됐다.

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한편 고인의 빈소는 고려대학교 안암병원 장례식장 303호에 마련됐다. 발인은 오는 10일 오전 7시이며 장지는 서울추모공원이다.

olzllovely@sportschosun.com