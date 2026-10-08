[SC-BIFF] 호나스 쿠아론 "父알폰소 쿠아론, 내 모든 자양분 됐다"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 알폰소 쿠아론 감독이 "아버지 알폰소 쿠아론은 내 모든 자양분이 됐다"고 말했다.

8일 오전 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 특별상영 부문으로 초청된 '그래비티'의 알폰소 쿠아론 감독과 그의 아들이자 월드 시네마 부문에 초청된 '가바초 챔피언'의 호나스 쿠아론 감독의 기자회견이 열렸다.

호나스 쿠아론 감독은 "아버지는 내게 어릴 때 영화를 많이 보여줬다. 덕분에 내 삶엔 항상 영화가 있었다. 그런 부분에서 자연스럽게 흡수가 됐다. 아버지가 영화를 너무 좋아하고 사랑하기 때문에 영화를 보면서 같이 애정을 가지게 됐다. 어릴 때 클래식 영화는 물론 액션까지 다양한 영화를 보고 자랐다. 그걸 보면서 내가 좋아하는 장르를 찾게 됐고 그게 '그래비티'로 이어지게 됐다. 아버지가 내 모든 것의 자양분이 된 셈이다. 내 원칙을 만든 사람이다"며 "다만 아버지는 영화를 공부하지 않길 바랐다. 그래서 처음에는 영화 대신 사진에 집중했고 프랑스 영화의 스틸을 촬영하기도 했지만 결국 영화를 좋아하다보니 영화 감독을 하게 됐다"고 밝혔다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com