[SC-BIFF] 알폰소 쿠아론 "子호나스 쿠아론, 감독으로서 정말 대단해"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 알폰소 쿠아론 감독이 "아들 호나스 쿠아론을 통해 나 역시 영감을 받는다"고 말했다.

8일 오전 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 특별상영 부문으로 초청된 '그래비티'의 알폰소 쿠아론 감독과 그의 아들이자 월드 시네마 부문에 초청된 '가바초 챔피언'의 호나스 쿠아론 감독의 기자회견이 열렸다.

알폰소 쿠아론 감독은 아들 호나스 쿠아론 감독에 대해 "호나스가 성장 하고 있었을 때 정말 많은 것을 가르쳐줬다. 극장도 같이 갔고 영화를 많이 보여주기도 했다. 다만 영화 관련된 학업은 안 하길 바랐다. 실제로 호나스는 세트장에서 자랐다고 했을 정도로 내 영화 현장에서 밀접하게 자랐다. 그런데 어느덧 나와 다른 고유의 언어로 영화를 만들고 있더라. 첫 번째 데뷔작은 스틸 사진으로 영화를 만들었고 두 번째는 '그래비티'를 기반으로 한 작품이었다. 정말 대단했다. 아들을 통해 내 영화도 영향이 간 부분이 있다. 아들은 관객을 중요하게 생각하는 감독이다. 주제에 포커스를 맞추는 영화를 만드는데, 그걸 시각화 하는데 탁월한 감독이다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com