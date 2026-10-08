[SC-BIFF] 호나스 쿠아론 감독 "'괴물' '기생충'→'호프'까지 韓영화 좋아해"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 알폰소 쿠아론 감독이 "한국 영화를 정말 좋아한다"고 말했다.

8일 오전 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 특별상영 부문으로 초청된 '그래비티'의 알폰소 쿠아론 감독과 그의 아들이자 월드 시네마 부문에 초청된 '가바초 챔피언'의 호나스 쿠아론 감독의 기자회견이 열렸다.

호나스 쿠아론 감독은 "한국 영화의 엄청난 팬이다. 내 영화를 한국 관객에게 선보이게 돼 너무 기뻤다"며 "최근 본 한국 영화 중 공감을 하고 실제 내 영화에 녹여내고 싶은 작품도 있다. 내가 한국 영화를 좋아하는 이유는 관객과 연결성을 가져가면서 주제 의식이 확고하고 또 유머를 잃지 않는다는 것이다. 장르에 유머를 녹여낸 부분이 돋보이는 작품이 많고 그러한 한국 영화를 정말 존경한다. '괴물'부터 '기생충' '호프' '어쩔수가없다'까지 전부 봤다. 내 둘째 아들도 한국 영화를 정말 좋아한다. 특히 '부산행'을 좋아하는데 부산영화제를 오기 위해 KTX를 타면서 '부산행'이 떠올라 흥분됐다"고 남다른 애정을 전했다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com