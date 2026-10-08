박진영, 국회서도 못 버린 '시스루 사랑'…"가수인데 뭐"vs"직분 안 맞아" 갑론을박

사진=연합

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 프로듀서 박진영이 국회 국정감사장에서도 파격적인 시스루 패션으로 등장해 화제다.

박진영은 지난 7일 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에 증인으로 출석했다.

이날 박진영은 세로줄 무늬가 들어간 회색 재킷과 정장 바지를 입고 등장했다. 언뜻 평범한 정장 차림처럼 보였지만, 재킷 안에 입은 상의가 시선을 사로잡았다. 속이 비치는 갈색 시스루 소재의 상의를 선택한 것.

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격식을 중시하는 국회에서 좀처럼 보기 어려운 파격적인 스타일에 온라인에서도 뜨거운 반응이 이어졌다.

누리꾼들은 "이보다 더 투명할 수 없다", "속이 훤히 보이는 시스루를 입고 나왔다. 자신감이 넘친다", "국회에서도 박진영은 박진영이다" 등 다양한 반응을 보였다.

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방송에서도 박진영의 패션이 화두에 올랐다. 7일 MBN '뉴스와이드'에 출연한 강성필 전 더불어민주당 부대변인은 "국회라는 곳은 보수적인 곳"이라며 "한 번도 본 적이 없다. 조금 어색하긴 하다"고 말했다.

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그러면서도 "박 위원장이기 때문에 문제는 없지만 파격적이긴 했다"며 가수이자 세계적인 프로듀서라는 박진영의 특수성을 언급했다.

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반면 조용술 국민의힘 대변인은 "본인의 직분과는 좀 맞지 않은 복장이었다"고 지적했다.

사진=연합

사실 박진영의 시스루 패션은 이번이 처음이 아니다. 그는 데뷔 이후 비닐 바지부터 망사 의상까지 파격적인 스타일을 선보이며 연예계 대표적인 패션 아이콘으로 자리매김했다.

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특히 2003년 8월 노무현 정부 당시 청와대에서 열린 '차세대 성장동력 보고회'에 파란색 시스루 셔츠를 입고 참석했던 일화는 지금까지도 회자되고 있다. 당시 정장 차림의 참석자들 사이에서 홀로 속이 비치는 의상을 입어 큰 화제를 모았다.

박진영은 지난 8월 MBC '전지적 참견 시점'에 출연해 당시를 떠올리며 "다음 날 스포츠지 1면에 '박진영 청와대 의상 테러'라고 났다"고 밝혔다.

이어 "그때는 대한민국 사회가 너무 답답하다고 생각했다"며 "원래는 청와대에 가서 갈아입으려고 했는데 안 된다고 하니까 오히려 안 갈아입고 그대로 들어갔다"고 설명했다.

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그러면서 "하지 말라고 하니까 오히려 더 한 거다. '가수인데 뭐' 하고"라며 자신의 패션 철학을 드러냈다.

한편 박진영은 현재 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서이자 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 활동하고 있다. 이날 국정감사에서는 글로벌 K팝 축제 '패노메논'을 둘러싼 특혜 의혹에 대해 직접 해명했다.

olzllovely@sportschosun.com