[SC-BIFF] 알폰소 쿠아론 감독 "감독 된 子, 좌절 안 겪길 바랐는데"

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 알폰소 쿠아론 감독이 "아들 호나스 쿠아론 감독이 영화 때문에 좌절하지 않길 바라는 마음에 감독 일을 반대하기도 했다"고 말했다.

8일 오전 부산 해운대구 우동 영화의전당 비프힐에서 제31회 부산국제영화제 특별상영 부문으로 초청된 '그래비티'의 알폰소 쿠아론 감독과 그의 아들이자 월드 시네마 부문에 초청된 '가바초 챔피언'의 호나스 쿠아론 감독의 기자회견이 열렸다.

알폰소 쿠아론 감독은 아들 호나스 쿠아론 감독에 대해 "호나스가 성장 하고 있었을 때 정말 많은 것을 가르쳐줬다. 극장도 같이 갔고 영화를 많이 보여주기도 했다. 다만 영화 관련된 학업은 안 하길 바랐다. 호나스가 세상을 보는 넓은 눈을 보길 바랐다. 영화를 많이 보면 모든 게 레퍼런스로 보인다. 삶을 봐야 하는데 삶이 된 영화를 자신의 레퍼런스로 삶게 된다. 어쩌면 내 안에 아들을 걱정하는 아버지의 마음이 컸을 수도 있다. 영화를 통해 실패, 좌절, 꿈을 짓밟힌 느낌을 겪게 될 것인데 그럼에도 계속 나아가야 하는 순간이 반복된다. 내 아들은 그런 상처를 안 겪길 바라는 아버지의 마음도 있었을 것 같은데, 이제 끝났다. 이미 영화 감독의 삶을 살게 됐으니"라고 웃었다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com