[SC-BIFF] 나홍진 감독 "'곡성' 연출 위해 몇 달간 산에서 생활, 이것저것 보게 되더라"

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 나홍진 감독이 영화 '곡성' 연출 과정을 떠올렸다.

나홍진 감독은 8일 부산 해운대구 신세계백화점 문화홀에서 열린 '나홍진, 그가 곧 장르' 마스터 클래스에서 "무속인의 가족과 친해지면서 무속에 대해 이해하고 싶어졌다"며 "'곡성'을 연출하기 위해 산속에서 몇 달간 지내왔다"고 했다.

나홍진 감독은 자신의 대표작인 '추격자'(2008), '곡성'(2016) 등을 연출하게 된 비화를 전했다. 먼저 '추격자'에 대해 "동네 술집에서 친한 형들과 술을 마시면서 축구를 보다가, 옆에 앉은 형사와 친해졌다. 그분들과 밤새 술을 마시다가 유영철 연쇄살인사건과 관련된 충격적인 이야기를 들은 것이 계기가 됐다"고 밝혔다. 이어 '곡성'을 연출한 이유에 대해선 "무속인의 가족과 친해지면서 무속에 대해 이해하고 좀 알고 싶어졌다. 산속에서 몇 달간 함께 지내면서 이런저런 것을 느끼고 보게 되는 지경까지 간 적도 있었다"고 경험담을 전했다.

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또 영화를 연출하면서 가장 중요하게 생각하는 점에 대해서도 이야기했다. 나 감독은 "영화 일을 시작하면서 지금까지 사람들을 직접 찾아다니고 만나왔다. 인간은 너무 복잡하면서 다층적이고 입체적이어서 어떤 유형으로 나누는 것이 불가능한 것 같다"며 "대학교를 졸업하고 군대를 다녀와서 서른 살이 됐을 때쯤 저 같은 사람은 어떤 유형일 것 같은 지 스스로 판단을 내렸다. 제가 깨달은 것이 아주 거짓말을 많이 하고 있다는 거다. 왜 사람들은 이렇게 말을 하는지 궁금했다. 사람들이 형성해 놓은 환경이나 공간에 대한 의중을 파악해야 하는데 쉽지 않았다"고 말했다. 이어 "그게 제가 시나리오를 작업할 때 가장 핵심적으로 생각하는 요소"라며 "이렇게 되면 애당초 진실이라는 건 없는 것"이라고 덧붙였다.

제31회 부산국제영화제의 마스터 클래스는 영화예술의 거장들과 함께 그들의 예술 세계와 지나온 영화 인생을 되돌아보는 자리로, 나홍진 감독을 비롯해 알폰소 쿠아론 감독, 라브 디아즈 감독, 베르트랑 만디코 감독 등이 관객들과 만난다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com