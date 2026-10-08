[SC-BIFF] 나홍진 감독 "'호프'의 출발점? 한반도에 전쟁이 날 수도 있겠단 불안감에"

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 나홍진 감독이 영화 '호프' 연출의 출발점에 대해 이야기했다.

나홍진 감독은 8일 부산 해운대구 신세계백화점 문화홀에서 열린 '나홍진, 그가 곧 장르' 마스터 클래스에서 "저는 불길함을 느끼지 않으면 웬만해서 영화의 소재로 잘 사용하지 않는다"고 했다.

나 감독은 영화를 연출할 때 가장 중요하게 생각하는 요소 중 하나로 '불길함'을 언급했다. 그는 "저에게 불길함은 어떠한 현상이나 상황을 바라볼 때 느끼는 감각과도 같다"며 "그런 불길함이 느껴지지 않는다면, 웬만해선 영화의 소재로 잘 사용하지 않고, 아예 연출 자체를 시작하지 않는 편이다"고 전했다.

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나 감독은 '곡성' 이후 10년 만에 '호프'로 관객들과 만났다. '호프'는 지난 5월 열린 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 초청되는 쾌거를 누리기도 했다. 그는 '호프'를 만들게 된 계기에 대해 "당시 한반도에 전쟁이 날 수도 있겠다는 불안함을 느꼈다"며 "2017년쯤 뉴스를 보고 2018년 평창동계올림픽이 끝난 뒤 전쟁이 날 수도 있겠다는 생각이 들 정도였다"고 밝혔다. 이어 "이러한 감정이 결국 '호프'를 쓰게 된 중요한 출발점이 됐다"며 "이러한 요소를 작품 속에 넣다 보면 자연스럽게 미스터리가 형성된다"고 덧붙였다.

제31회 부산국제영화제의 마스터 클래스는 영화예술의 거장들과 함께 그들의 예술 세계와 지나온 영화 인생을 되돌아보는 자리로, 나홍진 감독을 비롯해 알폰소 쿠아론 감독, 라브 디아즈 감독, 베르트랑 만디코 감독 등이 관객들과 만난다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com