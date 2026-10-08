유승호·임세주, 6년 열애설 터지자 '결별 인정'…"최근 헤어졌다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 유승호와 임세주가 6년간 교제한 사실을 인정했지만, 현재는 결별한 것으로 확인됐다.

8일 임세주 소속사 무빙픽쳐스컴퍼니 관계자는 iMBC연예에 "임세주 배우와 얘기를 나눠본 결과, 6년 동안 유승호 배우와 만남을 가진 건 맞으나 최근 결별했다"고 밝혔다.

이날 오전 두 사람이 6년째 열애 중이라는 보도가 나온 지 불과 몇 시간 만에 결별 소식이 전해진 것이다.

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앞서 이데일리는 유승호와 임세주가 2020년부터 6년째 교제 중이라고 보도했다. 그러나 iMBC연예의 후속 보도를 통해 두 사람이 이미 연인 관계를 정리한 사실이 알려졌다.

iMBC연예는 두 사람이 약 한 달 전부터 다툼이 잦아지면서 결국 이별을 맞은 것으로 보인다고 전했다. 다만 소속사 측은 구체적인 결별 시기나 이유에 대해서는 별도로 밝히지 않았다.

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두 사람은 2020년 3월 방송된 tvN 드라마 '메모리스트'를 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 유승호는 초능력을 지닌 형사 동백 역을, 임세주는 상황실 통신 담당 요원 이슬비 역을 맡았다.

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작품에서 만난 두 사람은 이후 연인으로 발전해 약 6년간 만남을 이어왔지만, 최근 각자의 길을 걷게 됐다.

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임세주는 1991년생으로 1993년생인 유승호보다 두 살 연상이다. 2011년 '해오라'라는 예명으로 가수 데뷔했으며, 2014년부터 배우로 활동 영역을 넓혔다. 이후 드라마 '황금빛 내 인생', '하나뿐인 내편', '좀비탐정', '마에스트라', '살인자ㅇ난감' 등에 출연했다.

한편 유승호는 2000년 드라마 '가시고기'로 데뷔한 아역 배우 출신으로, 영화 '집으로...'를 통해 대중적인 사랑을 받았다. 이후 드라마 '무사 백동수', '복수가 돌아왔다', '꽃 피면 달 생각하고' 등 다양한 작품에서 활약했다.

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olzllovely@sportschosun.com