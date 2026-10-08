[SC-BIFF] 나홍진 감독 "난 지금까지 본 적 없는 유형…같이 다니기 쉽지 않을 것"

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 나홍진 감독이 본인의 장르에 대해 정의했다.

나홍진 감독은 8일 부산 해운대구 신세계백화점 문화홀에서 열린 '나홍진, 그가 곧 장르' 마스터 클래스에서 "저를 가까이서 만난다면, 지금까지 경험해 본 적 없는 유형의 인간을 만났다고 느끼실 것"이라고 했다.

마지막으로 관객들과의 질의응답 시간에는 "나홍진의 장르는 무엇인지"라는 질문이 나왔다. 이에 그는 "여러분들이 만약 저를 가까이 보게 되시면 지금까지 단 한 번도 마주쳤던 적 없고, 경험해 본 적 없는 인간의 유형을 만났다고 느끼실 것"이라며 "제가 이렇게 된 지는 아주 오래됐다. 보편적인 인간이 느끼는 감정을 흔들림 없이 의심 없이 공유할 수 있고, 공감할 수 있다고 확신한다. 사실 그것과는 별개로 인간은 이상한 사람인 것 같다고 생각한다. 옛날엔 이 분위기 너머 저 사람의 의중을 알아차리기 위해 굉장히 힘들게 살았는데, 지금은 그렇지 않다. 그 사람이 어떤 의중을 갖고 있든 간에 결국엔 드러날 것이고, 그때 가서 확인하면 될 뿐이다. 점점 더 느긋한 성향으로 바뀌어가고 있지만, 그럼에도 불구하고 저와 같이 다니면 쉽지 않을 것"이라고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다.

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제31회 부산국제영화제의 마스터 클래스는 영화예술의 거장들과 함께 그들의 예술 세계와 지나온 영화 인생을 되돌아보는 자리로, 나홍진 감독을 비롯해 알폰소 쿠아론 감독, 라브 디아즈 감독, 베르트랑 만디코 감독 등이 관객들과 만난다.

한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com