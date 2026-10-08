[SC-BIFF] "지금까지 한 번도 본 적 없는 유형"…나홍진 감독이 말한 '나홍진의 장르' (종합)

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자]

"제 장르요? 여러분들이 막상 저를 가까이에서 보게 되면 쉽지 않으실 걸요. 하하"

전 세계적으로 주목을 받아온 나홍진 감독이 제31회 부산국제영화제에서 자신의 장르에 대해 이야기했다.

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제31회 부산국제영화제 '나홍진, 그가 곧 장르' 마스터 클래스가 8일 부산 해운대구 신세계백화점 문화홀에서 진행됐다.

마스터 클래스는 영화예술의 거장들과 함께 그들의 예술 세계와 지나온 영화 인생을 되돌아보는 자리로, 나홍진 감독을 비롯해 알폰소 쿠아론 감독, 라브 디아즈 감독, 베르트랑 만디코 감독 등이 관객들과 만난다.

나 감독은 자신의 대표작인 '추격자'(2008), '곡성'(2016) 등을 연출하게 된 비화를 전했다. 먼저 '추격자'에 대해 "동네 술집에서 친한 형들과 술을 마시면서 축구를 보다가, 옆에 앉은 형사와 친해졌다. 그분들과 밤새 술을 마시다가 유영철 연쇄살인사건과 관련된 충격적인 이야기를 들은 것이 계기가 됐다"고 밝혔다. 이어 '곡성'을 연출한 이유에 대해선 "무속인의 가족과 친해지면서 무속에 대해 이해하고 좀 알고 싶어졌다. 산속에서 몇 달간 함께 지내면서 이런저런 것을 느끼고 보게 되는 지경까지 간 적도 있었다"고 경험담을 전했다.

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영화를 연출하면서 가장 중요하게 생각하는 점에 대해서도 이야기했다. 나 감독은 "영화 일을 시작하면서 지금까지 사람들을 직접 찾아다니고 만나왔다. 인간은 너무 복잡하면서 다층적이고 입체적이어서 어떤 유형으로 나누는 것이 불가능한 것 같다"며 "대학교를 졸업하고 군대를 다녀와서 서른 살이 됐을 때쯤 저 같은 사람은 어떤 유형일 것 같은 지 스스로 판단을 내렸다. 제가 깨달은 것이 아주 거짓말을 많이 하고 있다는 거다. 왜 사람들은 이렇게 말을 하는지 궁금했다. 사람들이 형성해 놓은 환경이나 공간에 대한 의중을 파악해야 하는데 쉽지 않았다"고 말했다. 이어 "그게 제가 시나리오를 작업할 때 가장 핵심적으로 생각하는 요소"라며 "이렇게 되면 애당초 진실이라는 건 없는 것"이라고 강조했다.

또 중요하게 생각하는 연출 요소 중 하나로 '불길함'을 꼽았다. 그는 "저에게 불길함은 어떠한 현상이나 상황을 바라볼 때 느끼는 감각과도 같다"며 "그런 불길함이 느껴지지 않는다면, 웬만해선 영화의 소재로 잘 사용하지 않고, 아예 연출 자체를 시작하지 않는 편이다"고 전했다.

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나 감독은 '곡성' 이후 10년 만에 '호프'로 관객들과 만났다. '호프'는 지난 5월 열린 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 초청되는 쾌거를 누리기도 했다. 그는 '호프'를 만들게 된 계기에 대해 "당시 한반도에 전쟁이 날 수도 있겠다는 불안함을 느꼈다"며 "2017년쯤 뉴스를 보고 2018년 평창동계올림픽이 끝난 뒤 전쟁이 날 수도 있겠다는 생각이 들 정도였다"고 밝혔다. 이어 "이러한 감정이 결국 '호프'를 쓰게 된 중요한 출발점이 됐다"며 "이러한 요소를 작품 속에 넣다 보면 자연스럽게 미스터리가 형성된다"고 덧붙였다.

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마지막으로 관객들과의 질의응답 시간에는 "나홍진의 장르는 무엇인지"라는 질문이 나왔다.이에 나 감독은 "여러분들이 만약 저를 가까이 보게 되시면 지금까지 단 한 번도 마주쳤던 적 없고, 경험해 본 적 없는 인간의 유형을 만났다고 느끼실 것"이라며 "제가 이렇게 된 지는 아주 오래됐다. 보편적인 인간이 느끼는 감정을 흔들림 없이 의심 없이 공유할 수 있고, 공감할 수 있다고 확신한다. 사실 그것과는 별개로 인간은 이상한 사람인 것 같다고 생각한다. 옛날엔 이 분위기 너머 저 사람의 진중을 알아차리기 위해 굉장히 힘들게 살았는데, 지금은 그렇지 않다. 그 사람이 어떤 의중을 갖고 있든 간에 결국엔 드러날 것이고, 그때 가서 확인하면 될 뿐이다. 점점 더 느긋한 성향으로 바뀌어가고 있지만, 그럼에도 불구하고 저와 같이 다니면 쉽지 않을 것"이라고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다.

한편 제31회 부산국제영화제는 오는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com