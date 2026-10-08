김남길, 말 얼마나 많으면 "단독 콘서트만 5시간 40분, 노래 21곡 불러"(현무로드)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김남길이 팬미팅 비화를 털어놓는다.

오는 11일(일) 밤 10시 30분 방송되는 리얼 발품 로드 트립 MBN '디스이즈 현무로드' 4회에서는 '연예대상' 방송인 전현무, '열혈사제'와 '악의 마음을 읽는 자'로 '연기대상'을 두 번이나 받은 김남길, '갓생 아이돌' 예능 대세 이준이 뭉쳐 일본 도쿠시마로 향한 유쾌한 여행기가 펼쳐진다.

이날 이준은 베트남 다낭 시장에서 산 옷을 그대로 입고 일본에 등장해 '단벌신사' 면모를 발산한다. 전현무는 "다낭에서 바로 온 거 아니죠?"라고 당황스러워하는 한편, "이번 도쿠시마 여행의 기준은 '올인원'!"이라며 대자연, 예술, 먹거리, 액티비티를 총망라한 '올인원' 여행의 시작을 알린다. 그러면서 그는 "이번 여행에 함께할 게스트도 연기, 예능, 노래까지 '올인원'"이라고 김남길을 소개한다. 김남길의 깜짝 등장에 이준은 낯을 가리면서도 이내 하이파이브를 나누고, 김남길은 "서로 말 편하게 하자"고 제안해 훈훈함을 안긴다.

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차 안에서 전현무는 "남길이가 팬미팅에서 노래를 21곡이나 불렀다던데?"라고 운을 뗀다. 이준은 "엠블랙 콘서트에서도 그렇게는 안 불렀다"며 깜짝 놀란다. 머쓱해진 김남길은 "조만간 준이도 (내 팬미팅) 와서 노래 불러야지~"라며 슬쩍 넘어가려 하지만, 이준은 "러닝타임이 얼마나 됐길래?"라고 추가 질문을 던진다. 김남길은 "5시간 40분"이라고 실토하고, 전현무는 "포털 사이트에 '김남길, 팬 납치 사건'이라고 검색하면 나와~"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만든다.

이어 삼형제는 바다 바로 앞에 위치한 활어 전문 정식집에 도착한다. 메뉴판을 든 전현무가 유창한 일본어로 주문을 척척 해내자, 이준은 "일본어를 많이 잘하네"라며 감탄한다. 반면 김남길은 "옛날에 여자친구랑 다닐 때 (이랬나)?"라며 난데없는 의심을 작렬해 폭소를 안긴다. 잠시 후, 이들은 나루토 해협의 거센 조류를 이겨낸 도미회 정식부터 이세에비, 방어회 등 완벽한 도쿠시마 미식을 만끽한다.

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전현무-이준과 '치트키 게스트' 김남길이 삼형제로 뭉쳐 '올인원' 케미를 터뜨린 일본 도쿠시마 여행 현장은 11일(일) 밤 10시 30분 MBN '디스이즈 현무로드'에서 확인할 수 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com