BTS RM, 페루 호텔 앞 몰린 팬들에 간절 호소 "스태프·투숙객 피해 심각"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방탄소년단 RM이 해외 투어 중 숙소 앞에 몰린 일부 팬들에게 직접 자제를 요청했다. 팬들의 환영에는 감사하지만 소음 때문에 멤버들과 스태프가 잠을 제대로 자지 못하고 다른 투숙객들에게까지 피해가 가고 있다며 선을 그었다.

RM은 8일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 현재 페루에 머물고 있다는 근황과 함께 장문의 글을 남겼다.

그는 처음 찾은 페루에 대한 설렘과 현지 팬들을 향한 반가움을 먼저 전했다. 하지만 곧 숙소 주변 상황에 대한 고충을 털어놨다.

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RM은 방탄소년단이 묵고 있는 호텔 앞에 하루 종일 팬들이 머물면서 멤버들과 스태프 모두 큰 어려움을 겪고 있다고 밝혔다. 특히 소음이 객실 안까지 들릴 정도라 제대로 잠을 이루지 못하고 있다고 호소했다. 여기에 방탄소년단과 무관한 일반 투숙객들에게까지 불편을 주고 있다는 점도 직접 언급했다.

팬들의 애정 자체를 문제 삼은 것은 아니었다. RM은 자신들을 반겨주는 열정과 마음에는 감사하지만 충분한 휴식과 수면이 보장되지 않으면 결국 공연 컨디션에도 영향을 줄 수밖에 없다는 점을 강조했다. 그러면서 이번 페루 일정뿐 아니라 앞으로 방문할 칠레, 아르헨티나, 브라질 등 남미 투어 지역에서도 호텔 앞 대기를 자제해달라고 당부했다.

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RM은 팬덤 아미를 향한 믿음도 드러냈다. 서로의 경계를 지키면서 더 성숙하고 자랑스러운 관계가 됐으면 좋겠다는 취지로 이야기하며 단순한 불만 제기보다 팬과 아티스트 모두를 위한 부탁이라는 점을 분명히 했다.

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끝까지 감사와 애정도 잊지 않았다. RM은 공연에서는 최선을 다하겠다고 약속했고 현지 팬들을 향해 사랑한다는 뜻의 인사도 남겼다.

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앞서 다른 멤버들 역시 해외 일정 중 숙소까지 찾아오는 일부 팬들에게 호텔 방문을 자제해달라고 요청한 바 있다.

한편 방탄소년단은 현재 월드투어를 진행 중이다. 남미 지역 일정을 소화하며 현지 팬들과 만나고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com