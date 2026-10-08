'이수근♥' 박지연, 신장 재이식 1년 만 안타까운 근황 "아파서 밤새 울면서 지내"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 이수근의 아내 박지연이 안타까운 근황을 공개했다.

8일 박지연은 "뼈 부러진 곳이 통풍처럼 4일 동안 아파서 밤새 울면서 지새다 오늘 새벽은 살만해서 그동안 집밥 제대로 못 먹은 남편이 미안해서 잠 더 자라고 도시락 싸는 나. 아마 남편은 내가 쉬는 게 도와주는 거일 텐데.."라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 박지연이 남편 이수근을 위해 차린 도시락 사진이 담겼다. 최근 근황이 뜸했던 박지연은 앞서 골절 부위 통증으로 힘든 시간을 보내고 있는 것으로 보인다. 그럼에도 자신보다 남편을 먼저 걱정하며 직접 도시락을 준비하는 모습으로 안타까움을 자아냈다.

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박지연은 이어 "내가 쉬는 게 도와주는 거일 텐데"라고 덧붙이며 남편을 향한 미안한 마음을 드러냈다. 신장 재이식 수술 이후 공개된 부상 소식에 팬들의 위로가 이어지고 있다.

한편, 박지연은 개그맨 이수근과 2008년 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.

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박지연은 지난 2011년 둘째 아들 임신 당시 임신중독증으로 신장 기능에 이상이 생겨 친정 아버지로부터 신장을 이식 받았다. 하지만 이식된 신장이 제대로 자리 잡지 못해 현재까지 투석 치료를 받다 2021년 재이식을 위해 뇌사자 대기자 명단에 이름을 올렸다.

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이후 친오빠가 신장 기증자로 나서며 박지연은 지난해 8월 신장 재이식 수술을 받았다.

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wjlee@sportschosun.com