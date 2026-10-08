류필립, 돌연 홀로 미국行.."미나♥에게 미안, 불안정한 미래에 스트레스 컸다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 류필립이 아내 가수 미나를 두고 돌연 미국으로 떠났다.

최근 류필립은 유튜브 채널 '필미커플'을 통해 미국으로 떠난 근황을 전했다. 그는 "어떤 말로 시작해야될지 모르겠다. 최근 스트레스를 많이 받았다. 저의 불안정한 미래 때문에 갑작스럽게 미국으로 오게 됐다. 이곳에서 많은 결정을 해보려고 한다. 어떻게 지내고 있는지 보여드리겠다"라고 설명했다.

그가 지내고 있는 미국 집은 2층 저택이었다. 그는 카메라에 집을 담으며 "아침 10시인데 채광이 어마어마하다. 아내가 층고 높은 집을 좋아한다. 두 달치 짐을 챙겨왔는데 아내에게 미안하고 여러가지 생각이 들었다"라며 미나를 떠올렸다.

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또 아침 식사를 하며 "잘 먹으며 정신 건강을 챙겨야될 것 같다. 미국에 간다고하니까 아내가 몸에 좋은 걸 챙겨줬다"라며 미나가 소금 등을 준비해줬다고 밝혔다.

그런가 하면 그는 '17살 연상 아내와 떨어져 7kg가 쪘다'라는 제목의 영상을 통해 운동에 집중한 근황을 전하기도. 류필립은 헬스장을 찾아 근력 운동을 한 후 러닝도 이어갔다. 열심히 땀을 빼고 나서 지인들과 타코 맛집을 찾아 식사도 즐겼다.

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한편 류필립은 지난 2018년 17세 연상 미나와 결혼했으며 슬하에 자녀는 없다.

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joyjoy90@sportschosun.com