김소현, 라면은 1주에 한번 먹는데..'이것' 절대 안먹는다 "많이 부어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김소현이 작품에 들어간 이후에는 마라탕과 마라샹궈를 최대한 피한다고 밝혔다.

7일 공개된 티캐스트 E채널 '허경환의 유행어로 행복하쇼'(이하 '허경환의 유행쇼')에는 김소현이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김소현은 작품 활동 중 식단 관리에 대해서도 가감 없이 솔직하게 털어놨다. 평소 식습관부터 촬영 기간 음식 조절까지, 배우로서 몸 상태를 관리하는 현실적인 이야기를 전해 눈길을 끌었다.

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허경환이 "라면 먹냐"라고 묻자 김소현은 의외로 라면을 즐겨 먹는다고 답했다. 그는 "저는 사실 자주 먹는다. 드라마 촬영할 땐 신경을 좀 쓰기는 하는데 못해도 1~2주에 한 번씩 먹는다"면서 "비빔면을 가장 좋아한다. 오늘도 골뱅이 넣어 먹고 왔다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

평소 라면을 아예 끊는 것은 아니지만, 작품에 들어가면 특별히 피하는 음식이 있다는 설명도 이어졌다. 김소현이 꼽은 음식은 바로 마라탕과 마라샹궈였다.

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김소현은 "작품 들어갈 때 최대한 피하려고 하는 건 마라탕, 마라샹궈다"라며 "정말 많이 붓더라"라고 말했다.

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특히 마라탕이나 마라샹궈를 먹은 뒤에는 다음 날까지 관리에 들어간다고. 그는 "촬영 중 만약 먹게 되면 다음날 뛴다. 붓기를 어떻게든 빼고 가려고 하는 편"이라고 덧붙였다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com