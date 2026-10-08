함소원, 판빙빙 만난 전남편 진화 질투.."나보다 예쁘냐는 질문에 답 없어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 함소원이 전 남편 진화가 중국 배우 판빙빙을 만났다는 소식에 질투 섞인 반응을 보였다.

8일 함소원은 자신의 SNS에 "#전 남편 #판빙빙 아직도 나를 화나게 하는 전 남편!"이라며 장문의 글을 게재했다.

그는 "이틀 전 전 남편에게 연락이 왔다. 이번 주 자기 보기 힘들 거라고 콧방귀를 뀌었다. 또 연락이 왔다. 자기 부산이라고 콧방귀를 또 뀌었다"라며 "여자랑 있다고 연락이 왔다. 판빙빙 배우 보러 부산 간 것이었다"라고 설명했다.

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함소원은 "나보다 이쁘냐는 물음에 아직도 답변이 없다. 진화 씨가 나에게 콧방귀를 뀐다. 서울 오기만 해봐라!"라며 질투하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

함께 공개된 사진에는 진화가 함소원과 메신저를 주고받다 판빙빙과 찍은 사진을 공개한 모습이 담겼다. 판빙빙의 비현실적인 미모가 눈길을 끈다.

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한편 함소원은 지난 2017년 18세 연하 중국인 진화와 결혼, 슬하에 딸 혜정 양을 뒀지만 2022년 이혼 사실을 알렸다. 하지만 이후 동거하는 근황을 전해 재결합 여부에 관심이 쏠린 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com